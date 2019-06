Dr. Guido Elsner an Vitrinen im Flur der Fakultät, in denen platonische und archimedische Körper ausgestellt sind. Mathematik sei unsexy? Von wegen, sagt er. Für alle Fußballfans: Der klassische schwarz-weiße Ball, der aus fünf- und sechseckigen Lederstücken zusammengenäht ist, ist ein archimedischer Körper, genauer: ein Ikosaeder.

Von Sabine Schulze

Deswegen lässt Elsner in diesem Jahr, in dem die Universität ihren runden Geburtstag feiert, erneut rechnen: »Bielefeld zählt weiter« heißt die Aktion, die im August beginnt. Und wieder gibt es in den Stadtbahnen Rechenaufgaben.

Das Anliegen des 45-Jährigen ist, Mathematik unters Volk zu bringen und zu zeigen, dass das Fach Spaß machen kann; selbst – oder gerade wenn – man knobelt und grübelt, bis der Kopf raucht. »Wenn man dann mit Beharrlichkeit die Lösung gefunden hat, ist das ein schönes, befriedigendes Gefühl«, sagt er mit Überzeugung.

Er selbst, erzählt er schmunzelnd, ist eigentlich aus Faulheit zur Mathematik gekommen. Als er sich nach dem Abitur, abgelegt an der Marienschule, für ein Studienfach entschied, hat er das genommen, bei dem er bis dahin am wenigsten arbeiten musste. Also schrieb er sich an der Mathematik-Fakultät der Uni Bielefeld ein.

»Bin hier ein Urgestein«

Dass es ein Irrtum sei, ohne Arbeit und Anstrengung durchs Studium zu kommen, begriff er schnell. Die Begeisterung und Leidenschaft für sein Fach aber blieb – gerade weil er mathematische Probleme durchdringen und zu Lösungen kommen konnte. Dass er dennoch heute die Forschung hintanstellen muss, hat mit seinen Aufgaben an der Fakultät (»Ich bin hier ein Urgestein.«) zu tun: Denn Guido Elsner ist Akademischer Geschäftsführer und als solches weitgehend mit Aufgaben des Wissenschaftsmanagements befasst. »Was ich aber unbedingt regelmäßig fortsetze, ist die Lehre. Es ist wichtig zu wissen, was Studierende denken. Das fließt in Entscheidungen ein.«

Für sein Fach, die Mathematik, wünscht er sich, dass mit einer Reihe von Vorurteilen aufgeräumt werde. »Mathematik wird nicht von Nerds betrieben.« Zwar gebe es auch heute noch diejenigen, die alleine vor sich hin brüten, »aber insgesamt und vor allem ist Mathematik ein kommunikatives Fach.« Zudem ein Fach, dass Kindern ziemlich lange Spaß mache. »Irgendwann aber im Laufe der Schulzeit passiert etwas, was zu Berührungsängsten führt. Ich möchte wissen, wann und warum das so ist.«

Smartphone als Thema

Um für sein Fach zu werben und zu zeigen, dass die Mathematik ein wichtiger Teil unseres Alltags ist, geht Elsner auch in Schulklassen: Die Fakultät unterhält dafür eigens eine Schulbesuchsstelle, bei der Lehrer einen Studenten und eine Dozenten anfordern können – wie sie im Übrigen auch eine Anlaufstelle für Kinder mit Rechenstörungen hat oder den Verein »Mathe plus unterstützt.

»In den Schulklassen frage ich gerne, wo überall Mathematik drin ist. Ein großes Thema ist dann für die Schüler ihr Smartphone, das ohne Mathe nicht existieren würde.« Auch die Fahrpläne der Deutschen Bahn werden von Mathematikern kalkuliert, jeder Pflasterer muss ausrechnen können, wie viele Steine er benötigt und wie er sie legen muss, und wer ein für vier Personen angegebenes Gulasch-Rezept hochrechnen muss für zehn Gäste, wendet den Dreisatz an. Selbst wie lange man ein Kartenspiel wie mischen muss, bis wirklich alles gemischt ist, rechnet Elsner Schülern vor.

Bruchrechnung als Problem

Mit Bedauern konstatiert er, dass heute Studienanfänger teilweise selbst mit der Bruchrechnung Probleme hätten. »Eine Ursache ist, dass das nachhaltige, ritualisierte Lernen verschwunden ist. Im Unterricht werden gerne an alltäglichen Problemen mathematische Grundfertigkeiten gelehrt. Ist das Problem gelöst, ist das Handwerkszeug vergessen.« Manches aber müsse man, selbst wenn es anstrengend sein möge, einüben, damit es sitzt und immer wieder anwendbar ist.

Was einen Mathematiker auszeichne, ist Elsners Meinung nach eine gewisse Hartnäckigkeit, die Fähigkeit, ein Problem immer wieder anzugehen und »dran zu bleiben«. Mathematiker, sagt er, zögen die Welt auf links, um ein Problem zu lösen. »Sie stellen alles in Frage. Es gibt keine Wahrheit, die nicht bewiesen ist.« Für Guido Elsner persönlich ist das Herausfordernde und Befriedigende an seinem Fach, dass man sich mit einer abstrakten Thema befassen könne, das nicht von vorne herein auf eine Anwendbarkeit kapriziert sei. »Und wenn das dann doch irgendwann in die Lösung eines konkreten Problems mündet, ist das super.«