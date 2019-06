Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). Was passiert, wenn ein vom Volk gewählter Vertreter seine Aufgaben nicht wahrnimmt? Nichts. Ralf Formanski, seit der Kommunalwahl 2014 für Die Linke in die Bezirksvertretung Sennestadt gewählt, hat in diesem Jahr und 2018 an keiner einzigen Sitzung teilgenommen. Jetzt will er freiwillig sein Mandat zurückgeben.

Der Platz des 51-Jährigen blieb schon in den Vorjahren häufig leer. 2017 nahm er an zwei von insgesamt neun Bezirksvertretersitzungen teil; 2016 an fünf Sitzungen von insgesamt neun. Genau aufgeführt ist die Teilnahme aller Sitzungsmitglieder in den Protokollen, die für jeden auf der Internetseite der Stadt Bielefeld nachzulesen sind.

Unabhängig von der Häufigkeit der Sitzungsbesuche werden die Aufwandsentschädigungen an jedes Mitglied gezahlt. Nach der jüngsten Erhöhung liegt die monatliche Pauschale bei 208,40 Euro. Insgesamt hat Ralf Formanski seit 2014 etwa 12.000 Euro erhalten.

Ins Gewicht fiel die Abwesenheit Ralf Formanskis bei der jüngsten Sitzung im Sennestadthaus, in der über den Erhalt des Strothbachwaldes abgestimmt wurde – ein Thema, für das sich Ralf Formanski in seiner aktiveren Sitzungszeit 2014 und 2015 immer wieder stark gemacht hatte. Die CDU stimmte gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes, Grüne, SPD und UBF dafür – es kam zur Pattsituation und großen Protesten bei den Naturschützern. Formanskis Stimme hätte schon in der Bezirksvertretung die Mehrheit gebracht, die sich später im Stadtentwicklungsausschuss fand und wahrscheinlich heute im Rat bestätigt wird.

Abstimmung über den Dauerbrenner Strothbachwald als Auslöser

Ohne die Abstimmung über den Dauerbrenner Strothbachwald wäre die Abwesenheit Formanskis in Sennestadt wohl weiterhin stillschweigend hingenommen worden, denn das Fehlen in den Sitzungen bleibt ohne Konsequenzen. »Das ist ein freies Mandat, das individuell übertragen wurde. Der Wähler hat es ihm gegeben, und er kann es ihm bei der nächsten Wahl auch wieder entziehen«, meint dazu Bezirksamtsleiter Eberhard Grabe.

Bis zur nächsten Wahl müssen die Bürger aber wohl nicht warten. »Ich beabsichtige, mein Mandat niederzulegen«, sagt Ralf Formanski auf Anfrage. Dazu muss er persönlich beim Oberbürgermeister erscheinen und dieses Anliegen schriftlich niederlegen. Formanski sagt, dass er das bald tun werde. Für seine Abwesenheit auf der kommunalpolitischen Bühne in den vergangenen zwei Jahren nennt er »persönliche Gründe«. Er sei ursprünglich Jurist, habe sich dann aber nach langer Arbeitslosigkeit für eine einjährige Umschulung entschieden. Seit zwei Jahren arbeite er nun als Altenpflegehelfer und übernehme vorwiegend die Spätdienste, was mit der Teilnahme an den Sitzungen nicht vereinbar sei.

Laut Liste rückt Ehefrau Sabine Formanski in die Bezirksvertretung nach. Ob sie die Aufgabe wahrnehmen wird, dazu will sie sich laut Ralf Formanski erst äußern, wenn er sein Mandat niedergelegt hat.

»Es ist in Ordnung, wenn er jetzt zurücktritt«, kommentiert Parteikollegin Barbara Schmidt. »Es gibt keinen inhaltlichen Dissens«, betont sie. Das Fernbleiben auch bei den Fraktionssitzungen sei der insgesamt prekären Lebenssituation geschuldet gewesen. Natürlich würde es sie freuen, wenn Sabine Formanski als Nachrückerin das Mandat übernimmt.