Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). In Irlands Hauptstadt Dublin ist der »Bloomsday« am 16. Juni ein regelrechter Feiertag, den es seit 1954 gibt. Gefeiert wird der »Bloomsday« auch in Deutschland (Berlin, Hannover, Heidelberg, Bonn, Nürnberg). Jetzt kommt er nach Bielefeld.

Und, so hoffen die beiden künstlerischen Leiter Katrin Nowak und Gunther Möllmann, »der Bielefelder Bloomsday wird der größte im Land – auf jeden Fall der längste.« Mit sieben Stationen dauert er mehr als zwölf Stunden.

Der Bloomsday, der 16. Juni, ist der Tag, an dem James Joyce’ Roman »Ulysses« im Jahr 1904 spielt. Es ist der Tag, an dem Joyce’ Hauptfigur, der Anzeigenvertreter Leopold Bloom, um 8 Uhr morgens aus dem Haus geht, durch Dublin zieht, um am Ende des Romans gegen Mitternacht nach Hause kommt, um dann seiner Frau Molly zu erzählen, was er erlebt hat. Joyce nannte den Roman »Ulysses«, weil jedes der 18 Kapitel sich an eine Episode der »Odyssee« von Homer anlehnt.

»Ich habe ein Jahr für die Lektüre gebraucht«

Jeder literarisch Interessierte hat von dem Roman (rund 800 Seiten) immerhin gehört, kaum einer hat ihn gelesen, und wen, nur bruchstückhaft. Regisseur Gunther Möllmann kannte »Ulysses« aus dem Studium und sagt, er habe ihn noch einmal von der ersten bis zur letzten Seite gelesen, noch vor der Konkretisierung »Bloomsday«-Idee. Möllmann: »Ich habe ein Jahr für die Lektüre gebraucht, bin begeistert von Joyce’ Humor, Witz, Intelligenz und Sprachstil.«

Im Rahmen der Vorbereitung auf den 16. Juni seien er und Schauspielerin Katrin Nowak, die den Molly Bloom-Monolog spricht, vom großen Interesse an den Tag überrascht worden. Es gebe eine James Joyce Gesellschaft in OWL, Künstler Gereon Inger sei ein echter James Joyce-Experte, der auf den Wegen von Ort zu Ort sämtliche Fragen beantwortet und sogar ein erheblicher Teil der Tageskarten sei bereits verkauft, es gebe eine breite Unterstützung von Sponsoren. Jede der Stationen werde künstlerisch anders gestaltet, immer aber drehe es sich um ein Kapitel aus »Ulysses«. Dauer jeweils: eine Stunde. Katrin Nowak räumt ein, sie habe zunächst »in Klausur« gehen müssen, bevor sie ja zu dem Projekt gesagt habe.

Monolog in der alten Kantine des Telekom-Hochhauses

Dann aber sei sie neugierig geworden und inzwischen »einfach begeistert«. Ihren Monolog spricht sie in der alten Kantine des Telekom-Hochhauses, im Bett liegend. Geeignet, versichern Nowak und Möllmann, geeignet sei der »Bloomsday« auch und gerade für James Joyce-Einsteiger. Und der Film im Lichtwerk, 1967 sogar Oscar-nominiert, liefere den gesamten Romaninhalt in 132 Minuten. Natürlich dürfe die Station Irish Pub nicht fehlen. Das Publikum könne dort – auf Wunsch natürlich mit Guinness – Patrick Hellbrand (Schauspieler am Landestheater Detmold) mit Regieanweisungen erleben. Möllmann: »Dabei geht es drunter und drüber. Die Zuhörer können sich, wie es in Irland üblich ist, mit ihren James Joyce-Lieblingszitaten beteiligen.« Die stehen – sicher ist sicher – auf nummerierten Karteikarten und werden aufgerufen.

Als Darsteller und Leser beteiligt sind am »Bloomsday« Katrin Nowak, Nicole Paul, Stefan Imholz, Jan Hille, Patrick Hellenbrand, Johannes -Paul Kindler und Daniel Rimmert, Gereon Inger (Erzähler für Tageskarteninhaber). Dazu kommen die Musiker Andreas Gummersbach, Christian Beckers, Kalle Mews, Andreas Kaling und Oona Kastner