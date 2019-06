Thomas Guntelmann (von links), Eduard Wasyliw und Manfred Kuhlmann freuen sich auf den Auftritt von Ray Dorset alias »Mungo Jerry«, der zum Schildescher Schützenfest am 21. Juni ein Konzert im HoT an der Ringenbergstraße geben wird. Foto: Uffmann

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Er gilt als Sommerhit des Jahrhunderts, der Ohrwurm »In the Summertime« aus dem Jahr 1970. Live zu hören ist der Titel der britischen Band »Mungo Jerry« bald in Schildesche – gesungen von Ray Dorset, dem Komponisten und Sänger der Band. Zum Schützenfest der Schützenfreunde Schildesche gibt er ein Konzert im HoT an der Ringenbergstraße.

»Wir feiern in diesem Jahr unser fünftes Schützenfest. Und zu diesem kleinen Jubiläum wollten wir etwas besonderes«, erklärt Eduard Wasyliw von den Schützenfreunden.

Den Kontakt zu Ray Dorset, der auch als Person den meisten eben Als Mungo Jerry bekannt ist, hat Manfred Kuhlmann hergestellt. als Ur-Schildescher, Liebhaber der Musik der 50er, 60er und 70er Jahre, DJ und Organisator von Beat-Konzerten und Partys hatte er den Draht zu Dorset, der auch viele Jahre in Stieghorst gewohnt hatte, bevor er zurück nach Großbritannien zog.

Auftakt für das Schildescher Schützenfest ist allerdings schon am Sonntag, 16. Juni. Um 11 Uhr beginnt dann das Königsschießen auf dem Gelände am Seekrug am Obersee, gegen 14 Uhr soll der neue Thron feststehen. Das Konzert mit »Mungo Jerry« ist dann am Freitag, 21. Juni, im Schildescher HoT. Beginn ist um 19.30 Uhr, zunächst mit Musik »aus der Konserve« von Manfred Kuhlmann, der als DJ V-King Hits der vergangenen Jahrzehnte auflegen wird. »Ich bin sozusagen der Einheizer«, sagt Kuhlmann lachend.

Gegen 21 Uhr wird »Mungo Jerry« dann seine Hits spielen, zu den auch Songs wie »Lady Rose«, »Mighty Man« und »Hello Nadine« gehören. Etwa eine Stunde, so Eduard Wasyliw, werde das Konzert dauern, anschließend übernimmt Kuhlmann erneut am Plattenteller die Regie.

»Tag der Schützen«

Am Samstag, 22. Juni, ist in Schildesche dann der »Tag der Schützen«. Um 15 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder sowie die Abordnungen der befreundeten Vereine aus Hamm, Heessen, Nienhagen, Dornberg, Brackwede und Bielefeld am HoT, um gegen 16 Uhr von dort zur Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Stiftskirche zu starten. Um 18.15 Uhr gibt es dann die Proklamation des neuen Königspaares an der Stiftskirche. Und gegen 19 Uhr beginnt erstmals ein etwa halbstündiges Konzert des Spielmannszugs und des Kolpingorchesters aus Harsewinkel, die den Umzug mit erwarteten 180 Teilnehmern begleiten werden, am Seniorenheim Huchzermeierstift an der Reegt.

Für 19.45 Uhr ist der Große Zapfenstreich auf dem Stiftskirchenplatz geplant, und um 20 Uhr ist Auftakt zum Tanzabend im HoT mit der Band »Lipperland Express« und freiem Eintritt.

Karten im Vorverkauf für das »Mungo Jerry«-Konzert gibt es bei der Buchhandlung Welscher in Schildesche, in der Gaststätte »Zapfhahn« in Brackwede, bei Pagenberg-Moden in Heepen, bei GT-Service Transchel in Jöllenbeck, im Eiscafé Venezia in Stieghorst sowie unter Telefon 0521/8 19 00.

Eduard Wasyliw betont, dass die Schützenfreude als noch junger Verein das zweitgrößte Schützenfest in Bielefeld ausrichten. »Wir sind nur ein kleiner Verein mit 40 Mitgliedern, aber wir wagen am meisten.«