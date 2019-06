Die Fläche am Poggenpohl in Babenhausen gilt als mögliches Bauland. Foto: Hans-Heinrich Sellmann

Von Michael Schläger

Wer in Bielefeld im Besitz größerer Flächen ist, die zu Bauland werden könnten, und dazu noch verkaufswillig ist, muss wohl Abstriche beim Erlös machen. Im Juli, so ist es der Plan von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) und Planungsdezernent Gregor Moss (CDU), soll der Rat einen Grundsatzbeschluss zur Bielefelder Baulandstrategie fassen. Die Paprika-Mehrheit aus SPD, Grünen und Bürgernähe/Piraten ist dazu bereit, bei der CDU gibt es noch erhebliche Zweifel, und die Liberalen werden die Baulandstrategie wohl ablehnen. Der Tag der Sitzung, der 11. Juli, würde zum Stichtag. Nur bis zu diesem Zeitpunkt eingeleitete Bauleitplanverfahren und begonnene Planungen fielen nicht unter die Regelungen der neuen Strategie.

Was sieht die eigentlich vor? Neue Planungen sollen nur noch möglich sein, wenn mindestens 50 Prozent der Flächen zuvor an die Stadt verkauft worden sind. Nur bei kleineren Flächen bis 2000 Quadratmeter soll die Baulandstrategie nicht gelten.

Beispiel für Bielefeld ist Münster.

Einfach ausgedrückt, räumt sich die Stadt auf diese Weise so eine Art Vorkaufsrecht ein. Sie will für den Grund auch nicht zahlen, was der Markt hergibt, sondern sich strikt an die Bodenrichtwerte halten. So soll die Spekulation mit Flächen eingedämmt und sollen die Grundstückspreise niedrig gehalten werden. Denn als Zwischenhändler will die Stadt keinen Gewinn machen. Sie gibt die Areale an Investoren weiter, wenn diese auch soziale Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel besonders viel geförderten Wohnungsbau planen, der Einkommensschwachen Nutzern zugute käme.

Beispiel für Bielefeld ist Münster. Dort gibt es die »sozialgerechte Bodennutzung« seit 2014. Und dort hat die städtische Entscheidung dazu geführt, dass die Grundbesitzer erst einmal nicht verkauft haben. Erst nach zwei, drei Jahren, so der zuständige Münsteraner Dezernent Matthias Peck bei einer Info-Veranstaltung in Bielefeld, sei Bewegung auf den Markt gekommen, waren die Eigentümer bereit, zu günstigeren Konditionen zu verkaufen. Zu einer wirklichen Entspannung auf dem in Münster noch engeren Wohnungsmarkt hat die Strategie aber nur bedingt geführt. Wer in Münster eine Wohnung mieten oder gar ein Häuschen bauen möchte, muss im Schnitt 20 Prozent mehr dafür berappen als im (noch unregulierten) Bielefeld. Allerdings, so sagen die Münsteraner, ohne sozialgerechte Baulandnutzung wär’s wohl noch teurer.

Die Münsteraner haben zudem einen weiteren Vorteil: Dort gibt es mehr Flächen, die zu Bauland entwickelt werden könnten, als in Bielefeld. Hier ist man mit der Ausweisung solcher Areale eher sparsam umgegangen.

Die Verwaltung hat ausgerechnet, dass es in Bielefeld 136 für eine Wohnnutzung geeignete Flächen gibt mit einem Gesamtumfang von 680 Hektar. Davon müssten aber noch 20 Prozent unter anderem für Grün, Erschließung und technische Infrastruktur abgezogen werden. Und, wie gesagt, die Besitzer müssten auch zum Verkauf bereit sein.

Auch Gewerbeflächen fehlen

Bielefeld hat aber auch noch ein anderes Problem. Es fehlt nicht nur an Wohnungen, sondern auch an Gewerbeflächen. Bis 2035 wären bis zu 230 Hektar erforderlich. Aktiviert werden könnten maximal 161 Hektar. Macht ein Defizit von bis zu 69 Hektar.

Als Grundstückshändler soll für die Stadt ihre Beteiligungsgesellschaft BBVG auftreten. Die hat für den Anfang schon zehn Millionen Euro für den Ankauf von Flächen zur Verfügung. Sie bräuchte aber mehr Personal. Von drei bis vier Extra-Stellen ist die Rede. In der Verwaltung müssten auch noch einmal fünf bis sechs Kräfte hinzukommen, um die Planungen zu begleiten und die Bewerbungen für die Grundstücke zu prüfen.

Der CDU ist die Beschlussvorlage der Verwaltung bisher zu vage. »Es werden große Flächen benannt, aber nicht gesagt, wo sie exakt liegen«, sagt CDU-Fraktionschef Ralf Nettelstroth. »Uns fehlt die Verbindlichkeit.« Noch mehr gelte das für den Gewerbebereich, der nur auf Druck der Union in die Baulandstrategie aufgenommen worden sei. Außerdem seien die Angaben zu notwendigen Finanzmitteln und Personalaufwand zu unpräzise.

Klaus Rees, Fraktionsgeschäftsführer der Grünen, betont dagegen, dass die Verwaltung in weiten Teilen auf die Forderungen der Union eingegangen sei. Er hofft auf die Zustimmung der CDU. »So etwas sollte mit breiter Mehrheit beschlossen werden.« Bis zur Entscheidung im Juli will man weiter miteinander reden. Es könnte aber gut möglich sein, dass eine zukunftsweisende Entscheidung für die Stadt mit einer denkbar knappen Ein-Stimmen-Mehrheit beschlossen werden könnte.