Bielefelder (dpa). Vor dem Landgericht Bielefeld haben am Freitag zwei Angeklagte im Fall von Trickbetrügereien an Senioren umfangreiche Geständnisse abgelegt. Ihre Aussagen waren Teil einer Absprache zum Prozessauftakt, bei der sich alle Verfahrensbeteiligten auf einen Strafrahmen für die Angeklagten, ein 28-Jähriger aus Hannover und eine 27-Jährige aus Elmshorn in Schleswig-Holstein, geeinigt hatten. Das Gericht will am Mittwoch (12.6.) ein Urteil verkünden. Die beiden müssen maximal drei Jahre und neun Monate beziehungsweise vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis.