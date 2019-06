Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Im Landgerichtsprozess um die Betrügereien falscher Polizisten am Telefon (diese Zeitung berichtete) blieben am Freitag umfangreiche Beichten der zwei Angeklagten im Gegenzug für vorab festgelegte Haftstrafen aus. Die 27-Jährige und der 28-Jährige, die als Geldabholer der Telefonbetrüger im Januar neun Mal Senioren in Bielefeld und Niedersachsen um Hunderttausende Euro erleichtert hatten, nannten in ihren Geständnissen keine Details, sondern räumten nur ihre Delikte ein. Das Urteil wird für Mittwoch erwartet.