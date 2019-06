54 Dauer- und Tagesstände gibt es in der Regel auf dem Hauptwochenmarkt auf dem Kesselbrink, darunter Blumen, Obst und Gemüse, Backwaren, aber auch Textilien. Foto: Bernhard Pierel/Archiv

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Nach turbulenten Anfangsjahren des Wochenmarktes auf dem neu gestalteten Kesselbrink hat sich die Lage beruhigt, nachdem jetzt im dritten Jahr nur noch an den Samstagen dort Markt gehalten wird. Das teilt das Ordnungsamt mit.

Nach der Eröffnung des Platzes 2013 gab es drei Markttage pro Woche. Aber: dienstags und donnerstags blieben zuerst die Kunden, dann die Händler weg. Als Folge beschloss der Rat, dass der Hauptwochenmarkt nur noch samstags von 7 bis 13 Uhr stattfindet. Längst gibt es zusätzliche Angebote mit dem Abendmarkt auf dem Klosterplatz donnerstags und dem Altstadtmarkt dienstags, freitags und samstags.

Es gebe, so das Ordnungsamt, zuständig für die Marktaufsicht, samstags auf insgesamt 4200 Quadratmetern Kesselbrinkfläche 54 Stände. Davon seien 16 – schwankend je nach Jahreszeit – sogenannte Tagesstände, denen der Standort unmittelbar vor Öffnung des Marktes zugewiesen werde.

Bei den Dauerständen dominierten Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Geflügel, Backwaren, Eier, Butter, Käse, Fisch und Blumen das Angebot, bei den Tagesständen seien es vorwiegend Textilien (elf Stände). Das Ordnungsamt: »Die Belegung der Kesselbrink-Marktfläche ist in der Regel konstant.«

Ab 13 Uhr soll abgebaut werden, ab 15 Uhr reinige der städtische Umweltbetrieb die Fläche.

Lage auf dem Neumarkt noch nicht im Sinne der Politik geregelt

Die Regelungen der Marktsatzung – dazu gehören etwa die Auf- und Abbauzeiten oder das Freihalten des Blindenleitsystems – würden »im Allgemeinen« eingehalten. Gebe es Verstöße, würden zunächst mündliche Hinweise gegeben oder Verwarnungen ausgesprochen. In einigen Fällen hätten Händler aber schriftlich abgemahnt werden müssen oder es wurden Bußgelder verhängt. Die Anzahl: verschwindend gering mit fünf Abmahnungen und sieben Bußgeldern in der Höhe zwischen 50 und 150 Euro in sechs Jahren.

Auch bei den Textil-Tagesständen, die entlang der Friedrich-Verleger-Straße aufgebaut würden, funktioniere das Zusammenspiel zwischen Händler, Fußgängern und Radfahrer in der Regel reibungslos. Beschwerden seien die Ausnahme. Trotzdem wolle man Informationsfaltblätter verteilen, um, so das Ordnungsamt, »die Regelungen des Marktes in Erinnerung zu rufen.«

Gleichzeitig ist die Lage auf dem Neumarkt, Mitte Mai offiziell eröffnet und bis 2013 Wochenmarkt-Standort, noch nicht im Sinne der Politik geregelt. Grund: Der Platz wird nach wie vor zum Autoabstellen genutzt. Das Amt für Verkehr sagt in der Bezirksvertretung Verbesserungen zu: durch eine Zusatzbeschilderung zu »Durchfahrt verboten« – außer für Lieferverkehr, Fahrräder, Hotelparkplatz, Garagenzufahrt Hausnummer 6. Versprochen werden intensivere Kontrollen.