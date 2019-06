Ein Leser hat sich daraufhin gemeldet, gefragt, ob die SPD-Politikerin denn nicht schon genug zu tun hätte mit ihren Ämtern in Bielefeld und Berlin. Denn ganz nebenbei wird sie auch noch in die Aufsichtsräte der Versorger in Gütersloh und Werther einziehen.

Ja, wie kann das sein? Und welches Verständnis von Politik wird durch solche Personalien vermittelt? Der Rat entsendet Vertreter in die Aufsichtsgremien städtischer Gesellschaften. Das ist sein gutes Recht. Vergeben werden die Posten nach einem ausgeklügelten Proporz-Prinzip, von dem alle Parteien, nicht bloß die SPD, profitieren. Es geht um das Abstecken von Einflussbereichen. Das ist aus Sicht der Parteien nachvollziehbar, manchmal wird es aber auch fragwürdig. Denn der Rat könnte auch Fachleute in die Gremien schicken, also etwa einen Energieexperten in den Stadtwerke-Aufsichtsrat. Externer Sachverstand statt Parteiklüngel.

Seit der Europawahl befinden sich fast alle Parteien außer den jubilierenden Grünen in einer Art Schockstarre. Die Wähler haben ihnen gezeigt, dass sie ein »Weiter so« nicht wollen. Mindestens müssen Politiker besser erklären, warum sie so handeln, wie sie handeln, also auch, warum eine Multifunktionsträgerin noch mehr Funktionen auf sich nimmt. Tun sie es nicht, wird die Entfremdung eher noch größer.