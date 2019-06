Ihren allerersten Auftritt in Bielefeld erleben die »Killerpilze« beim diesjährigen »Rock on the Beach«. Foto: Kerstin Panhorst

Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Egal ob Punker, Metalheads, Rocker oder Rapper – in einem waren sich alle Künstler des diesjährigen »Rock on the Beach« einig: keine Macht den Faschisten und Nationalisten. Selten lieferte das Festival im Senner Waldbad so viel Gesellschaftskritik und politische Statements wie bei seiner 18. Auflage.

1600 Besucher bei »Rock on the beach« im Waldbad Senne Fotostrecke

Foto: Kerstin Panhorst

15 Bands lieferten im Waldbad 14 Stunden Musik und wurden dabei von den mehr als 1600 Besuchern gefeiert. Einen Besucherrekord konnte der veranstaltende Kulturkreis Senne damit leier nicht aufstellen, aufgrund des erstmals auf dem Pfingstwochenende liegenden Termins machte sich ein richtiger Feiertagsschwund des in den Vorjahren bis zu 2500 Fans anlockenden Festivals bemerkbar. Doch davon ließ sich das »Rock on the Beach«-Team nicht demotivieren. Ein wehmütiger Schleier hing dennoch über der Orgamannschaft – ein langjähriges Crewmitglied verstarb tragischerweise zwei Tage vor dem Festival bei einem Autobahnunfall.

Professionell zog das Team aber die Veranstaltung durch und schaffte wieder elegant den Spagat zwischen seiner Grundidee, heimischen Musikern den Auftritt auf großer Bühne zu ermöglichen und gleichzeitig eine Auswahl nationale und international bekannte Formationen zu präsentieren.

Als Headliner standen diesmal die »Killerpilze«, die seit 17 Jahren mit Pop-Rock und Alternative Rock erfolgreich sind, auf der Bühne. Einst wurden die Musiker aus Süddeutschland wenig schmeichelhaft als Nachfolger von »Tokio Hotel« gehandelt, doch live auf der Bühne am Waldbad zeigen Jo Halbig, Fabi Halbig und Max Schlichter, das sie diesen Ruf lange hinter sich gelassen haben. Ob mit ihrem eigenen Hit »Richtig Scheiße (Auf ‘Ne Schöne Art Und Weise)« oder sogar mit einer Cover-Version von Totos »Africa«, das Trio begeisterte seine Fans so sehr, dass einige weibliche Anhängerinnen sogar versuchten die Bühne zu erklimmen.

Eher untypisch für das auf Punk und Metal spezialisierte »Rock on the Beach« war die Verpflichtung von »Transmitter«. Doch kaum steht die einst aus den Überresten des Elektro-Projektes »Psynostics« entstandene Band aus Hannover auf der Bühne ist klar: auch sie passen perfekt ins Line-Up. Der Brite Jeff Ogle mit seinen markanten Shouts und Raps kann zusammen mit Mo Heidrich (Production) und Stefan Bielesch (Drums) mit Electro-, Hip-Hop- und Dub-Elementen sowie einer ausgefeilten Licht- und Video-Performance die Zuschauer im Waldbad begeistern und erinnert entfernt an alte Prodigy-Zeiten.

»Alex im Westerland«

Ebenfalls im Hauptprogramm dabei war die Tribute-Band »Alex im Westerland«. Die Frankfurter kombinieren den Witz und Charme von »Die Ärzte« mit der Energie und Spielfreude von »Die Toten Hosen«. Nur zu gerne stimmten die Besucher gesanglich mit ein in die bekanntesten und größten Hits aus den letzten 30 Jahren Bandgeschichte der beiden Punkrock-Urgesteine. Auch »Mr. Irish Bastard« aus Münster punktete mit irisch-folkig angehauchtem Punkrock, die bereits zum sechsten Mal bei »Rock on the Beach« auftretenden fünf Ostwestfalen von »Soulbound« gehören mit ihrem Alternative Metal fast schon zum Inventar und auch die Hardrocker von »Valvekiller« sowie der Politpunk der Berliner Quartetts »Radio Havanna« finden ihre Fans.

Die Bands »Driftwood«, »Triggerfish«, »Ascendency« und »Crown of Things«, die beim »Rock on the Beach«-Contest in der Hechelei ihr Ticket zum Festival ergattert haben, lieferten sich am Nachmittag zudem einen Wettbewerb um die Gunst des Publikums und damit um eine höhere Gage sowie einen Auftritt im Waldbad 2020. Den hatten im letzten Jahr »All Nine Yards« ergattert, in ihre Fußstapfen werden 2020 die ganz knapp zum diesjährigen Sieger gewählten Metalcore-Musiker von Driftwood aus Oerlinghausen treten.