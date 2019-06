Elke, Volker und Mika Nordmeyer lässt sich am Stand von Vincent Rehermann (Foto) mit Pulled Pork, einer Spezialität aus den Vereinigten Staaten, verwöhnen. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Handgebrautes Bier und Leckereien aus aller Welt lockten am Pfingstwochenende zahlreiche Besucher zum 5. Bielefelder Craft-Beer und Food-Truck-Festival auf den Siggi.

Darunter auch Elke, Volker und Mika Nordmeyer, die eigens aus Brake gekommen waren, um im Bielefelder Westen »auch die schöne Atmosphäre des Siegfriedplatzes«, so Elke Nordmeyer, zu genießen. Kulinarisch verwöhnen ließ sich Familie am Stand von Vincent Rehermann mit Pulled Pork, einer Spezialität aus den Vereinigten Staaten. »Dazu wird Schweineschulter 16 bis 24 Stunden im Smoker geräuchert. Danach ist es so zart, dass es auf der Zunge zergeht«, erklärt Rehermann.

Serviert im Brötchen und angereichert mit Krautsalat und Mississippi Barbecue-Soße, wird daraus eine Spezialität. Die Nordmeyers kennen Pulled Pork bereits. »Auf dem Braker Weihnachtsmarkt steht immer ein Stand«, sagt Volker Nordmeyer, der die deftige Mahlzeit im Anschluss mit einem Glas Bielefelder Flutlicht herunterspülte.