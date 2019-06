Von Jens Heinze

Wenn die Aktiven des Treckerclubs aus Leopoldshöhe an der Salzufler Straße in Heepen vorfahren und sich das Grün zwischen dem Mühlenteich und dem Bachlauf der Windwehe in eine Ausstellungsfläche historischer Nutzfahrzeuge verwandelt, sind auch Sabine (53) und Jörg Beckmann (51) mit von der Partie. Das Ehepaar aus Vilsendorf teilt mit den etwa 50 Treckerfreunden aus der lippischen Nachbargemeinde die Liebe für den Dieselgeruch.

Nicht nur reine Liebhaberei

Sabine Beckmann bringt zu Pfingsten ihren 55 Jahre alten Deutz-Trecker D 40 S mit. Jörg Beckmann, Inhaber der gleichnamigen Tischlerei in Schildesche, kommt im Unimog 421, Baujahr 1969, vorgefahren. Deutz und Unimog sind für die Beckmanns nicht nur reine Liebhaberei. Der Trecker werde zum Pflügen eingesetzt, mit dem Unimog gehe es im Winter zum Schneeschieben auf die Straße oder zur Saison zum Holzholen in den Wald, berichtet das Vilsendorfer Paar. »Die meisten Fahrzeuge werden benutzt und sind keine Schaustücke.«

Die ausgestellten Trecker der Marken Deutz, Porsche, Lanz Bulldog & Co. haben in der Regel mehr als ein halbes Menschenleben hinter sich. Dass sie heute so schick aussehen und immer noch eingesetzt werden können, dafür haben ihre Besitzer in jahrelanger Kleinarbeit gesorgt. Billig ist das Hobby allerdings nicht, heißt es auf Nachfrage von den Nutzfahrzeug-Freunden. Bis ein Oldtimer wieder aufgebaut ist, sind nicht selten Investitionen von 20.000 Euro notwendig.