Bielefeld (WB). Erzbischof Hans-Josef Becker hat am Samstag drei Männern im Paderborner Dom das Sakrament der Priesterweihe gespendet. Durch das Weihesakrament mit Handauflegung und Gebet des Erzbischofs wurde auch der Senner Daniel Wäschenbach in die Gemeinschaft der Priester aufgenommen.

Neupriester Daniel Wäschenbach wurde 1990 in Bielefeld geboren und stammt aus der heutigen Gemeinde St.Elisabeth im Bielefelder Süden. Nach seinem Abitur im Jahr 2010 studierte Wäschenbach Theologie an der Theologischen Fakultät Paderborn und an der Universität Wien. Nach dem Abschluss seines Studiums als Magister Theologiae wurde er 2016 in den Pastoralkurs des Priesterseminars Paderborn aufgenommen. Sein Diakonatspraktikum absolvierte Daniel Wäschenbach im Pastoralen Raum Pastoralverbund Attendorn und im Pastoralen Raum Soest.

Vikar im Pastoralverbund Lippe-Detmold

Als Neupriester feierte Wäschenbach seine Primiz am Sonntag in der Propsteikirche Sankt Patrokli in Soest. Wäschenbach wird eingesetzt als Vikar im Pastoralverbund Lippe-Detmold im Dekanat Bielefeld-Lippe. Leiter des Pastoralen Raumes ist Pfarrer Dr. Markus Jacobs.

Als Christ berufen zu sein, bedeute »darum zu wissen, dass es einen Plan Gottes für mein Leben gibt, den es immer mehr zu erkennen und zu verwirklichen gilt«, sagte er. »Im Grunde ist das Priesterwerden für mich eine Antwort auf das, was ich auf meinem bisherigen Lebensweg mit Gott in vielen Einzelsituationen als seinen Plan für mein Leben erkannt habe. Ich bin davon überzeugt – und das gilt für alle Menschen –, dass uns nichts glücklicher und fruchtbarer für andere Menschen machen kann, als dem Plan Gottes für unser Leben zu folgen, wie auch immer der für jeden einzelnen aussehen mag«, betonte Wäschenbach. »Es geht letztlich darum, jeden Tag aufs Neue zu versuchen, als Zeichen Gottes in der Welt, seine unbedingte Liebe zu jedem einzelnen Menschen sichtbar und erfahrbar zu machen«, sagte Wäschenbach.

Familienmitglieder nehmen an Weiheliturgie teil

An der feierlichen Weiheliturgie nahmen Familienmitglieder der Weihekandidaten sowie zahlreiche Gläubige aus den Heimat- und Diakonatsgemeinden teil. »Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe kann es nur geben, wenn wir in Christus bleiben«, sagte Erzbischof Becker in seiner Predigt.

Wer sich in Gemeinschaft mit Jesus befinde, sei in dieser Gemeinschaft gut aufgehoben und habe darin seine Bleibe, führte der Paderborner Erzbischof aus. Das Sakrament der Priesterweihe schenke diese Gewissheit. Denn was den priesterlichen Dienst konstituiere, sei nicht das Produkt des eigenen Wissens oder der persönlichen Leistung.

»Sie werden durch das Sakrament der Priesterweihe in Christus ›ein-geweiht‹. Durch die Verbindung mit ihm empfangen Sie, was Sie sich selbst nicht schaffen können«, sagte Erzbischof Hans-Josef Becker.