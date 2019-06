Von Kerstin Sewöster

Oldtimer-Treffen am Museumshof Senne Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

80 Teilnehmer gehen an den Start. Der älteste Oldtimer, ein MG T-Type, kann das Baujahr 1937 vorweisen. Das »Nesthäkchen« stellen Melanie und Richard Smith mit ihrem VW Golf I Type 155, der es gerade auf die erforderlichen 30 Lenze bringt. Dazwischen Kurioses wie der dreirädrige Messerschmitt Kabinenroller 200, Baujahr 1955, Nostalgisches wie der Ford Mustang, Baujahr 1965, oder Sportliches wie der Porsche 911E, Baujahr 1971, und natürlich viel Chrom und auf Hochglanz polierter Lack. Auch wer nicht selbst am Steuer sitzt, hat seinen Spaß, kann viele Details entdecken und im Gespräch mit den Fahrern fachsimpeln. Etwa 200 Oldtimerbesitzer stellen ihre Schätzchen aus.

Premiere am Museumshof

Die beiden ältesten Rallye-Fahrzeuge haben ihre Premiere beim Oldtimer-Treffen am Museumshof. Thomas Bruns’ Herz, der die Ausfahrt mit seinem MG T-Type anführt, schlägt seit mehr als 30 Jahren für Oldtimer. Anfangs saß er auf Vesparollern, mittlerweile zählt er zwei MGs zu seinem Fuhrpark. 15 Oldtimer-Rallyes besuchen er und seine Copilotin im Jahr – »das sind Fahrzeuge, keine Stehfahrzeug. Die wollen bewegt werden«. Sich selbst schonen die beiden nicht: »Wir hatten in diesem Jahr schon Hagel, Schnee und Regen«, meint Thomas Bruns.

Den Spuren des Teutoburger-Wald-Rennens folgen

Auch Hans-Ulrich Helweg aus Bad Salzuflen startet zum ersten Mal in Senne – mit seinem Traumauto, wie er selbst sagt. Erst seit sechs Monaten nennt er den knallroten MG TC, Baujahr 1946, sein Eigen. Die Fahrt durch den Teuto ist überhaupt erst seine zweite Rallye – nach dem Nürburgring Classic im Mai.

Während es für viele Teilnehmer das Wichtigste ist, mit dem betagten Mobil das Ziel sicher zu erreichen, will Kurt Strunk erneut als einer der Ersten das Ziel erreichen. Mit seinem Copiloten Andreas Kopp und in seinem Audi 80 SC schaffte er es im vergangenen Jahr auf Platz zwei.

Schon seit zehn Jahren fährt der 67-Jährige Rallyes. Eine Verschnaufpause gönnt er sich nicht, denn noch in diesem Monat geht es weiter an den Chiemsee zur Bavaria-Rallye und anschließend zur Donau-Classic-Rallye nach Ingolstadt. Und natürlich werden alle Distanzen am Steuer seines Audis zurückgelegt. Für Fahrer, die ihren Oldtimer im Anhänger zum Start bringen, hat er nur ein müdes Lächeln übrig. Sein Einsatz wird prompt belohnt: In seiner Klasse erreicht er den ersten Platz. Während die 80 Fahrer und ihre Copiloten den Spuren des Teutoburger-Wald-Rennens der 1920/30-er Jahre folgen, stärken sich die Besucher auf dem Museumshof-Gelände und genießen Livemusik.