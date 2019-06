Das Landgericht in Bielefeld Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock (WB/hz). Zum Ende der Weiberfastnachtsfeier in Schloß Holte-Stukenbrock wurde am 1. März kurz nach Mitternacht eine Jugendliche (16) auf dem Heimweg brutal mehrfach vergewaltigt. Das Landgericht hat den Täter am Dienstag zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt.