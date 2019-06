Bock auf Festival? Unsere Gewinner können bald selbst so ein Erinnerungsfoto schießen. Foto: dpa

Scheeßel (WB). Die Toten Hosen, Mumford & Sons, die Foo Fighters – die diesjährigen Headliner des Hurricane-Festivals in Scheeßel (Niedersachsen) haben es in sich. Bei uns gibt es zwei der begehrten Tickets zu gewinnen.

In Kooperation mit der Supermarktkette Combi verlost das WESTFALEN-BLATT je ein Kombi-Ticket für Dich und Deine Begleitung für alle drei Festivaltage vom 21. bis 23. Juni. Und das lohnt sich richtig: Zum Line-Up gehören in diesem Jahr zum Beispiel The Cure, Rapper Macklemore, Annenmaykantereit, Bilderbuch oder Blocparty.

Als diesjähriger Festivalsupermarkt legt Combi noch eine Ausrüstung oben drauf: Für den Gewinner gibt es ein Zwei-Personen-Zelt, zwei Schlafsäcke, zwei Isomatten und noch mehr – zum Beispiel auch einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro für den Combi-Festivalsupermarkt.

Wenn Du am Gewinnspiel teilnehmen willst, ruf bis Mittwochnachmittag unter 0 13 79 / 88 30 07 (0,50 EUR/Anruf Festnetz, ggf. andere Preise Moblinfunk) an. Die Hotline ist bis 16 Uhr geschaltet. Neben Vor- und Nachname sollte Emailadresse und eine Telefonnummer angegeben werden, unter der Du am Mittwochabend zu erreichen bist.

Viel Glück!