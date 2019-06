Bielefeld (WB). Die Bewegung »Seebrücke« veranstaltet in dieser Woche in Berlin den Kongress »Sichere Häfen. Leinen los für kommunale Aufnahme«. Die »Seebrücke Bielefeld« bedauert in einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Pit Clausen, dass kein Vertreter der Stadt an dem Kongress teilnimmt.