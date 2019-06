Bielefeld (WB/bp). Kein Internet-Zugang in der Stadtbahn , wenn die im Tunnel unterwegs ist. Keine Möglichkeit für Wartende, ins Internet zu gehen, während sie in einer der unterirdischen Haltestellen stehen. Das wollen die Paprika-Koalitionäre geändert wissen und beantragten in der Sitzung des Digitalisierungsausschusses am Mittwoch Besserung. Dafür soll die Verwaltung sorgen.