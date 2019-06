Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Bei Reparaturarbeiten an der Verrohrung des Sieben-Teiche-Baches an der Glückstädter Straße in Brake sind Arbeiter auf eine alte Mülldeponie gestoßen. Beim städtischen Umweltamt ist diese bekannt, sie gilt als ungefährlich. Die Arbeiten an der Verrohrung sind nun jedoch äußerst kompliziert.

Nach den Worten von Martin Meier, im städtischem Umweltamt für den Bereich Deponien zuständig, stammt die Müllhalde aus den 1960er Jahren. »Damals lag das Gelände auf beiden Seiten der Glückstädter Straße noch viel tiefer als heute, die Straße verlief dort auf einem Damm«, erklärt Meier. Da das feucht-sumpfige gebiet zu einer Grünanlage umgestaltet werden sollte, sei dort Hausmüll aufgefüllt worden. »Der typische Hausmüll, der damals anfiel, mit viel weniger Plastik als heute, aber mit Glas, Keramik, Metall und organischen Abfällen.«

Etwa 30.000 Quadratmeter ist der Deponiebereich groß, laut Meier sind dort etwa 50.000 bis 60.000 Tonnen Müll abgeladen worden. Meier: »Solche so genanten ›Bürgermeisterdeponien‹ gab es überall in der Stadt, vor der Gebietsreform hatte jede Gemeinde eine.« Diese Müllschicht sei dann mit Erde abgedeckt worden und darauf der heutige Sieben-Teiche-Grünzug angelegt worden. Nach dem Skandal um die Giftmülldeponie, die Mitte der 80er Jahre ebenfalls unweit in Brake entdeckt worden war, habe die Stadt 1986 und 1987 auch die Halde an der Glückstädter Straße untersucht. Mit dem Ergebnis, dass von dieser keine Gefahr ausgehe. »Der Müll liegt nicht im Grundwasser, so dass dieses nicht belastet wird«, so Meier.

Da sich auf dem Gelände auch ein Spielplatz befindet, sei 1989 vorsorglich eine weitere Bodenschicht auf dem Gelände ausgebracht worden. Und auch nach der neuen Bodenschutzverordnung, die 1999 in Kraft getreten sei, habe eine erneute Gefahreneinschätzung ergeben, dass die Deponie nicht beseitigt werden muss.

Mit Bauzäunen abgesperrt

Nun jedoch machen die Müllreste und die Topografie Probleme bei der Sanierung der Verrohrung des Sieben-Teiche-Bachs, der dort hindurch fließt. Bei einer Untersuchung mit einer Kamera sei festgestellt worden, dass die Rohre brüchig sind und dringend erneuert werden müssen, erklärt Henning Freitag vom städtischen Umweltbetrieb. »Sonst kann es passieren, dass ganze Bereiche einbrechen oder absacken, was besonders auf dem Spielplatz und auf dem angrenzenden Parkplatz gefährlich sein kann.« Mögliche Ursache kann sein, dass sich die Müllschicht im Laufe der Jahrzehnte verschoben hat.

Deshalb ist der Bereich der Arbeiten seit Mittwoch mit Bauzäunen abgesperrt, gibt es für die Arbeiter besondere Verhaltensregeln. Schwierig seien die Arbeiten auch, weil sich die Rohre in bis zu acht Metern Tiefe befinden und teils an für Fahrzeuge unerreichbaren Stellen liegen. So sei es möglich, dass in offener Bauweise – also mit einer klassischen Baugrube – gearbeitet werden müsse. Dann könne es sein, dass auch die Glückstädter Straße, unter der der Bach hindurch läuft, aufgerissen und gesperrt werden muss, erklärt Henning Freitag.

Der Müll, der rings um die Rohre abgebaggert werden muss, wird zu einem speziellen Entsorgungsbetrieb nach Gütersloh gefahren und nochmals untersucht. Dass die gesamte Deponie ausgekoffert wird, hält Martin Meier für unwahrscheinlich. »Das wäre sehr aufwändig. Und der organische Teil des Mülls ist inzwischen verrottet.«