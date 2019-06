Britta Haßelmann (MdB, rechts) steltt sich den rund 150 »Friday for Future«-Demonstranten vor dem Grünen-Büro. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/bp). Für die Grünen war es eine Art Heimspiel, aber auch bei der CDU kam man auf einen Nenner: Nach Polizeiangaben rund 150 Aktivisten von »Parents for Future« und »Friday for Future« forderten zunächst von den Grünen an deren Geschäftsstelle »aktives Handeln gegen Klimazerstörung« ein.