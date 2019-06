Bielefeld (WB). Ewald Lienen stellt seine Autobiografie »Ich war schon immer ein Rebell« am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Brackwede an der Beckumer Straße vor. Die Lesung ist eine Veranstaltung der Buchhandlung Klack an der Hauptstraße. Dort gibt es auch Karten im Vorverkauf.