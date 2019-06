Von Uta Jostwerner

Danach haben sich nicht nur eventuelle Verspannungen gelöst, auch die Stimmung ist es. Und schon erstrahlt der Halleluja-Chor aus Händels Oratorium Messias in frischer Klangpracht. Das scheint ganz einfach und wie von selbst zu gehen. Doch natürlich steht dahinter die Erfahrung der versierten Chorleiterin, die, selbst begeistert mitsingend, die Mitglieder des Unichores unmerklich auf Trab bringt. »Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell es voran geht«, sagt Dorothea Schenk, die den 1977 von Professor Dr. Werner Hümmeke gegründeten Universität schor Bielefeld 2006 übernahm.

Nach der im April erfolgreich in der Oetkerhalle aufgeführten Matthäus-Passion – sie wurde sportlich in nur drei Monaten einstudiert – widmet sich der Chor aktuell populären Klassikern, die mit der legendären »Last Night of the Proms« in England assoziiert werden. Mit Klassikern wie »Land of Hope and Glory« und »Rule Britannia« will der Unichor sein Publikum »very british!« bei der Nacht der Klänge am 12. Juli im Audimax unterhalten, ehe er sich im Wintersemester wieder der geistlichen Literatur (Puccinis Messa di Gloria) zuwendet.

Zwischen 70 und 100 Mitglieder zählt der Chor. »Wir haben es immer mit einer starken Fluktuation zu tun. Einige Stücke wie zum Beispiel das Weihnachtsoratorium ziehen mehr, andere weniger«, erklärt die erfahrene Musikerin, die im Hauptberuf seit 2001 eine A-Kirchenmusikerstelle an der Jesus-Christus-Kirche in Sennestadt bekleidet und bei großen, doppelchörigen Chorproduktionen die Evangelische Kantorei Sennestadt mit in die Aufführungen des Unichores einbindet.

Dorothea Schenk wuchs im Landkreis Osnabrück auf und studierte Schulmusik, Kirchenmusik und Musikerziehung an der Musikhochschule Lübeck. Weiterführende Studien führten sie an die Hanzehogeschool Groningen in den Niederlanden. Es folgten Meisterkurse in Bereich Chorleitung und Fortbildungen im Orchesterdirigieren bei Professor Dr. Joachim Harder an der Musikhochschule Detmold.

Solchermaßen gewappnet, hat Schenk ein immenses Repertoire an chorsinfonischen Werken zur Aufführung gebracht. Die beliebten Requiem-Vertonungen von Mozart, Verdi und Brahms ebenso wie die die Oratorien von Händel, Mendelssohn Bartholdy und Bach. Ein bis zwei Produktionen studiert der Universitätschor pro Jahr ein. Das ist kein Pappenstiel und trotz gelöster Probenatmosphäre wird hier ernsthaft – in der Vorlesungszeit – gearbeitet.

»Es gibt Anwesenheitslisten und die Teilnahme am Chorwochenende vor der Aufführung ist Pflicht«, sagt Schenk. Vorsingen muss bei ihr aber niemand. Vom-Blatt-Singen und Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung, aber auch nicht von Schaden. »Wer möchte, erhält Stimmtipps von mir, etwa wenn es um die Einordnung der Tonlage geht«, erklärt die Chorleiterin, die bei den Proben von der Korrepetitorin Djamilija Keberlinskaja-Wehmeyer am Flügel unterstützt wird.

Neben der Probenarbeit, der Buchung der Solisten und des Orchesters sowie zahlreicher weiterer Organisationsaufgaben obliegt es Schenk auch, Förderanträge zu stellen. »Ohne Drittmittel könnten wir uns Aufführungen nicht leisten«, betont die 48-jährige Chorleiterin.

Unterstützt wird sie von den beiden Choristinnen Luise Borries und Julia Birke. Die beiden führen Listen, verkaufen Noten, stellen Stühle auf, beantworten Fragen und sind Mädchen für alles. »Die Chorproben sind für mich eine Zeit der Entspannung und Auszeit vom Studienalltag. Ich finde es schön, dass wir hier auch die großen Werke singen können. Das ist in einem kleinen Kirchenchor nicht möglich«, erklärt Luise Borries, die Chorerfahrung aus einer kleinen Heimatgemeinde im Rheinland mitbringt.

Und Julia Birke schätzt den sozialen Aspekt des Chorsingens: »Hier singt der Professor neben dem Studenten und dem Uni-Mitarbeiter. Alle Hierarchien verschwinden im Chor«, sagt die Jöllenbeckerin, die zuvor in der evangelischen Kantorei ihres Heimatstadtteils sang.

Im Sinne eines Studium generale steht der Universitätschor Studierenden aller Fakultäten sowie allen anderen Angehörigen der Uni offen. Auch darüber hinaus sind interessierte Bürger eingeladen, im Chor mitzuwirken.

Neben der Chorarbeit kommt auch die Geselligkeit im Universitätschor nicht zu kurz, so etwa beim Stammtisch im Univarza nach den Proben oder auf den obligatorischen Chorwochenenden sowie bei Feiern und Festen.