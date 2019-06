Von Burgit Hörttrich

Als Gründe nennt sie Grundstückskaufverhandlungen, die sich hinziehen würden, Änderungen von Bebauungsplänen, die Zeit kosten würden, aber auch Handwerker, deren Kapazitäten ausgereizt seien und steigende Preise. Allein den Grundstückspreis müsse man, so Sabine Kubitza, »mit mindestens 20 Prozent der Gesamtkosten ansetzen«.

Im laufenden Jahr würden aber mehrere Wohnprojekte fertiggestellt: 44 barrierefreie Wohnungen an der Lüneburger Straße, elf Wohnungen an der Westerfeldstraße (beides »Wohnanlagen des »Bielefelder Modells« mit Versorgungssicherheit), 21 Studenten-Wohnungen an der Kreuzberger Straße. Dazu seien Modernisierungen am Spannbrink in Oldentrup, am Rabenhof, im Kamphof-Viertel, am Lipper Hellweg, an der Niederfeldstraße und an der Mittelstraße gekommen.

Großes Projekt an der Neulandstraße in Theesen geplant

Für den Verein »Gewohnt e.V.« hat die BGW an der Salzufler Straße in Heepen ein Mehrfamilienhaus so umgebaut, dass junge Menschen mit Autismus dort selbstbestimmt leben können. Auch aus Bielefelds ältester Flüchtlingsunterkunft an der Teichsheide ist ein Haus mit zwölf Wohnungen und elf Apartments geworden.

Ein großes Projekt plant die BGW an der Neulandstraße in Theesen. Sabine Kubitza rechnet mit dem Baubeginn im Frühjahr 2020. Man habe im Februar ein Grundstück gekauft. Darauf sollen 120 Wohnungen, die Hälfte davon öffentlich gefördert, und eine Kindertagesstätte in Holzrahmenbauweise für fünf Gruppen entstehen. Investiert werden sollen insgesamt rund 27 Millionen Euro.

Insgesamt 160 Wohnungen sollen modernisiert werden

14 Wohnungen sollen am Schäferkamp in Quelle errichtet werden, 19 Wohnungen in zwei Häusern an der Von-Möller-Straße in Brackwede. Baulich und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden Wohnungen am Spannbrink (fünfter Bauabschnitt), Am Naturstadion in Jöllenbeck, am Wörheider Weg, an der Nobelstraße, am Buchfinkenweg und an der Schlangenstraße. Insgesamt 160 Wohnungen würden modernisiert.

Weder Wohnung noch Kita: Sabine Kubitza freut sich darüber, dass nach dreijähriger Bauzeit das Innovationszentrum Campus Bielefeld Anfang Mai fertiggestellt worden sei. Bereits im November 2018 sei eine 1000 Quadratmeter große Fläche zum Aufbau der Medizinischen Fakultät an die Universität Bielefeld vermietet worden. Inzwischen seien auch sechs Start-up-Unternehmen eingezogen.

Damit die BGW weiter investieren könne, so Sabine Kubitza, bleibe die Dividende an die Stadt konstant und werde nicht erhöht – auch wenn der Kämmerer mögliche Haushaltslöcher für die Stadt prognostiziere. Abgeführt wurden an die Stadt 956.196 Euro.