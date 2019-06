Bielefeld (WB). Erst die Straßen-Parade mit 2000 bunt kostümierten Menschen in 63 Gruppen, anschließend die Party im Ravensberger Park: Zum 23. Mal wurde in Bielefelder Carnival der Kulturen gefeiert.

»Carnival der Kulturen« 2019 Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Die Veranstalter schätzen, dass etwa 80.000 Menschen zugesehen haben, wie Gruppen aus Bielefeld, aus Ostwestfalen-Lippe, aber auch aus Berlin, London (gleich drei) oder Hamburg sich selbst, die Musik und das Leben feierten.

In der Innenstadt gab es acht Stationen, an denen den Zuschauern mit Musik und Performances oder Straßentheater die Zeit vertrieben wurde, bis die Parade vorbeizog. Neu: Die acht Gruppen schlossen sich dem Zug anschließend an und machten ihn noch länger.