Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Die Sirene ertönt, aber die Besucher auf dem Reichowplatz bleiben gelassen sitzen bei Cocktails und Erdbeerkuchen. Nicht selten hängt am Wochenende das Geräusch eines Einsatzes über dem Sennestadtfest. Doch das liegt nicht am Eintreten eines Ernstfalles, sondern an der Präsentation verschiedener Mobile von DRK, Polizei und Feuerwehr in einer Fahrzeugschau.

Sennestadtfest 2019 Fotostrecke

Foto: Kerstin Panhorst

Während die Motoren dabei ausbleiben, darf am Stand der Verkehrswacht ungeniert aufs Gas getreten werden, um die eigene Reaktion im Straßenverkehr in einer Simulation messen zu lassen. Und bei der Ortsgruppe des DRK gibt es Tipps für den Katastrophenfall, der tatsächlich gar nicht so fern ist wie man sich vorstellen könnte.

»Dazu gehört zum Beispiel auch der Starkregen, den wir vor einiger Zeit hatten. Oder auch ein tagelanger Stromausfall wie er in diesem Jahr schon in Berlin passiert ist und 2017 in Münster«, erklärt Petra Dommasch. Die Katastrophenvorsorge-Expertin empfiehlt deshalb jedem Getränke, Essen für zwei Tage, Kerzen, Taschenlampen und Batterien, Medikamente auf Vorrat und ein batteriebetriebenes Radio zuhause zu lagern.

Für das Sennestadtfest war unterdessen keine Bevorratung nötig. Von asiatischen Nudelgerichten über Pulled Pork, Backfisch und türkische Grillspezialitäten reichte das kulinarische Angebot. Abtrainiert werden konnten die leckeren Kalorien umgehend beim »Sennestädter Fünfkampf« des Karate Clubs und der Ortsgruppe der DLRG sowie im Luna-Park der Sportfreunde. Die Gruppe Mobilista lud zudem zu einer Erkundungstour unter dem Motto »Wie fahrradfreundlich ist Sennestadt« durch den Norden ein, beim »Sennestädter Herbst« soll dann eine weitere Fahrt durch den Süden unternommen werden.

Auch für Passiv-Sportler

Wer lieber passiv Sport macht, kam ebenfalls auf seine Kosten. Auf der Bühne zeigten das Injoy Showteam, der Karate Club Sennestadt, die Verahzad Oriental Show, Darbietungen in taktischer Selbstverteidigung und Krav Maga sowie Rhythmische Sportgymnastik. Der Folklorekreis Gütersloh und die Black Sun Linedancer präsentierten körperliche Fitness und Rhythmusgefühl. Das bewiesen auch westafrikanische und türkische Trommelgruppen, die neben dem Shanty Chor Luttermöwen, den Pipes and Drums und der Band Big Block musikalisch das Sennestadtfest gestalteten.

Unter dem Motto »Miteinander vor Ort« stand dabei auch das neue Zelt der Begegnung. »In Sennestadt leben 49 Nationen. Die müssen alle miteinander klar kommen und sich gegenseitig akzeptieren«, erklärt Organisatorin Brigitte Honerlage. Migranten aus Griechenland, Armenien, Ungarn, der Türkei und Syrien luden deshalb zu Gesprächen über ihr Herkunftsland und ihre persönliche Einwanderungsgeschichte ein.

Abgerundet wurde das gut besuchte Sennestadtfest am Wochenende von Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Eventkirche der Johanneskirche, dem Puppentheater der Feuerwehr, einem Laserschießen bei den Dalbker Schützen und einem verkaufsoffenen Sonntag nach einem Freiluftgottesdienst.