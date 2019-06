Von Burgit Hörttrich

Anders als immer behauptet, so Unterbezirks-Vorsitzende Dr. Wiebke Esdar, Björn Klaus und Sven Frischemeier, würde das dem Einzelhandel nicht schaden, sondern ihn – im Gegenteil – sogar stärken. Frischemeier, Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss: »In Zeiten, in denen jedes Produkt in Sekunden per Handy bestellt werden kann, müssen Innenstädte attraktiv sein, um zum Einkaufen einzuladen.« Damit der Standort Bielefld für den stationären Handel weiter lukrativ bleibe, so die SPD-Politiker, solle es eine Innenstadt ohne Durchgangsverkehr geben.

Wiebke Esdar weiß: »Da ist noch manches dicke Brett zu bohren.« Sie verspricht aber auch: »Die Innenstadt wird für Anwohner und Handwerker jederzeit erreichbar bleiben.«

Parkhäuser besser auslasten

Verbesserte Leitsysteme sollten die Innenstadt vom Parksuchverkehr entlasten und die vorhandenen Parkhäuser besser auslasten, so die Vorstellung der Sozialdemokraten. Außerdem sollte es – ein weiterer Wunsch – Park & Ride-Plätze an den wichtigen Endhaltestellen geben. Björn Klaus: »Um das Umsteigen einfach zu machen und gleichzeitig die Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten.«

Die SPD setze auch auf eine Verbesserung bei Bussen und Bahnen. Sie fordert dichtere Takte und einen Ausbau des Nachtbusangebotes über die Freitag- und Samstagabende hinaus: Der Nachtbus solle auch während der Woche, dann aber in geringerem Umfang, fahren.

Im Idealfall müsste, so die SPD, die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs kostenlos sein. Bis es soweit ist, wolle man sich für eine soziale Staffelung der Preise stark machen: für Sozialticket und Bildungsticket für Schüler und Azubis. »Mehr Tempo«, so Frischemeier, sollte bei der Verlängerung der Linie 1 nach Sennestadt vorgelegt werden. Möglichst zeitnah sollte, so die Sozialdemokraten, auch die Verlängerung der Linie 2 nach Hillegossen realisiert werden. Beste Variante sei die Führung der Trasse ab Sieker über die Detmolder Straße.

Radverkehr benötigt eigenen Raum

Weiterer Schwerpunkt im Mobilitätsprogramm der Bielefelder SPD: die Radverkehrsförderung. Radverkehr benötige eigenen Straßenraum. Der müsse, wenn nicht anders möglich, auf Kosten des Autoverkehrs geschaffen werden – durch Reduzierung von Fahrbahnbreiten und Wegfall von Parkstreifen. Einsetzen wolle man sich für den Bau von Radschnellwegen: neben dem zwischen Rheda-Wiedenbrück und Herford über Bielefeld geplante sollten Radschnellverbindungen, so Björn Klaus, von Bielefeld nach Werther, nach Leopoldshöhe/Oerlinghausen, und nach Lemgo und Detmold geschaffen werden.

Wichtig ist Wiebke Esdar, Sven Frischemeier und Björn Klaus, dass Mobilität ein soziales Thema sei: »Es sollte nicht darauf ankommen, ob man sich ein Auto leisten kann, um mobil zu sein, sondern darauf, die Wahl zu haben, welches Verkehrsmittel man nutzen will.« Deshalb müsse die Stadt Angebote machen: Es gebe Stadtteile, da sei das Auto die einzige Option.

Der Leitantrag zur Mobilität wurde in Vorbereitung auf das Kommunalwahl-Programm erarbeitet. Als weitere Leitantrag-Themen in den kommenden Monaten sollen »Wohnen«, »Bildung« und »Sozialer Zusammenhalt« behandelt werden. Wiebke Esdar. »Am Ende steht dann unser Bielefeld-Plan.«

Ein Kommentar von Burgit Hörttrich

Re flexhaft werden die anderen Parteien ob des SPD-Mobilitätsleitantrages die Stacheln aufstellen. Dabei gibt es Vorschläge, die auch kurzfristig Sinn ergeben. Dazu gehört etwa die Ausweitung der Fußgängerzone. Die Unterstützung der Jungen Union ist jedenfalls gewiss, wenn es um Wilhelmstraße und Emil-Groß-Platz geht.

Dichterer Takt im ÖPNV, mehr Park & Ride, ein optimiertes Parkleitsystem und sichere Radwege – dagegen kann ernsthaft niemand Einwände haben. Und – jetzt mal ehrlich – warum geht man in die Innenstadt zum Shoppen? Doch nicht, in erster Linie, um lebensnotwendige Besorgungen zu tätigen, sondern um zu Bummeln und den Einkauf zu genießen. Am liebsten, ohne von Autolärm und -abgasen behelligt zu werden.

Sicher, kostenloser Nahverkehr fällt eher unter die Rubrik Traumtänzerei, aber aufs Tempo zu drängen, wenn es um die Verlängerung der Linie 1 nach Sennestadt geht, ist wichtig. Verstehen, warum dieses Projekt sich wie Kaugummi zieht, kann niemand so recht. Jedenfalls nicht die, die die Linie endlich, endlich nutzen wollen. Da sollten die anderen Parteien auch viel mehr Druck machen.