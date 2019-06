Von Hendrik Uffmann

Heeper Sommer 2019 Fotostrecke

Foto: Hendrik Uffmann

Der »Heeper Sommer«, das Sommerfest der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen, hat bereits Tradition, das Heeper Kulturwochenende hatte es 2017 zum ersten Mal gegeben. In diesem Jahr hatten die Kaufleute und das Heeper Bezirksamt beides als gemeinsame Veranstaltung organisiert.

Das Ergebnis: 17 Künstler, sieben Konzerte, sechs Lesungen, ein Kabarett-Programm und ein Kulturdialog auf dem Amtsplatz, in Bezirksamt und in der Alten Vogtei – dazu ein »Heeper Sommer«, der erstmals wieder über zwei Tage ging und geöffnete Geschäfte am Sonntagnachmittag.

Nach dem Auftakt am Samstag mit »Partystimmung« am Abend auf dem Amtsplatz, so Jürgen Utecht, Vorsitzender der Heeper Werbegemeinschaft, kamen dann am Sonntag noch mehr Besucher. Insgesamt waren es mehrere Tausend – und die längst nicht nur aus Heepen. »Wir sind mit dem Bus hergefahren«, erklärte Thomas Mazurkewitz aus Gellershagen.

Lena und Nikita Mattar sind mit ihrer Tochter Bonnie (4) erst vor kurzem nach Heepen gezogen. Die Atmosphäre am Wochenende gefiel der Familie so gut, dass sie gleich an beiden Tagen gekommen war. »Ich bastel und male sehr gerne«, sagte die Vierjährige, die mit Feuereifer am Stand der Kunsthalle kreativ war.

Künstler gewähren Einblicke

Dass bei dem Kulturwochenende nicht nur fertige Kunstwerke gezeigt werden sollten, sondern die Künstler auch Einblick in ihre Arbeitsweise geben sollten, das hat Annika Siebert gereizt, mitzumachen. »Eigentlich bin ich Malerin. Aber hierfür habe ich mir überlegt, den Besuchern die Technik des Linolschnitts zu zeigen, die heute ja kaum noch jemand anwendet«, sagte die Künstlerin. Und die Resonanz sei »ganz toll«.

Stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Fotografien, die er in der ägyptischen Wüste in der Nähe des Badeortes Hurghada aufgenommen hat, stellte Wolfgang Prante aus. »Dort sind alle Blicke in Richtung Meer gerichtet. Für Hurghadas Westen interessiert sich kaum jemand«, so Prante. Für seine Fotos schon – auch er war mit dem Publikumszuspruch zufrieden. Ricarda Enderweit, die ihre von Hand gefertigten Schmuckstücke in der Alten Vogtei präsentierte und die ihr Atelier eigentlich in der Innenstadt hat, lobte die Heeper Organisatoren: »Man fühlt sich prima aufgehoben.«

Zufriedener Bezirksbürgermeister

So zeigte sich auch Heepens Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher am Sonntag zufrieden. »Das neue Konzept ist aufgegangen, beide Teile der Veranstaltung profitieren voneinander, deshalb wollen wir es fortsetzen.« Ob das Kulturwochenende zum »Heeper Sommer« angesichts des organisatorischen Aufwands jährlich stattfinden könne oder der Zwei-Jahres-Rhythmus beibehalten werde, müsse noch besprochen werden, so Sternbacher.

Gehe es nach den Kaufleuten, so Jürgen Utecht, gäbe es die gemeinsam Veranstaltung künftig in jedem Jahr. Und eine Anregung hat Utecht vom Wochenende auch mitgenommen. »Die Bühne auf dem Amtsplatz ist toll. Der Standort wäre auch etwas für den Heeper Ting.«