Von Christian Bröder

Doch es gibt weitere Unterschiede gegenüber dem Original: Auf der Motorhaube steht Peace statt Polizei. Und die Seitentür lässt erkennen, dass der Chrysler 300 C Kombi in etwas anderer Hinsicht für Waffenstillstand, Versöhnung und Verständigung im Einsatz ist. Dieser falsche Streifenwagen ist nämlich eines von bundesweit aktuell 20 Friedensfahrzeugen, die als Hingucker der guten Sache dienen sollen.

»Wir gestalten die Optik eines Autos ganz bewusst so um, dass es als Polizei-, Feuerwehr- oder Rettungsfahrzeug wahrgenommen wird. Dort schaut man schnell hin. So wollen wir zum Nachdenken anregen, provokativ sein und auf unser Anliegen aufmerksam machen – den Frieden.

Viele Menschen wissen doch gar nicht mehr, dass in der Ost-Ukraine noch Krieg herrscht oder es im Jemen noch Tote gibt«, erklärt Volgmann. Wolle man heutzutage etwas erreichen, reiche es eben nicht, »sich einen Aufkleber auf das Fahrrad zu machen.«

Die Idee kam beim Spülen

Stattdessen rüsten die Greifswalderin und ihr Mann Christian Volgmann (54), ein gebürtiger Bielefelder, seit März 2016 private Autos mit Langzeitfolie und Schriftzügen zu rollenden Friedensbotschaftern aus – gegen eine Spende von 250 Euro.

»Normalerweise kostet so eine Umgestaltung zwischen 500 und 1000 Euro, denn man investiert zu zweit zehn Stunden Arbeit. Aber wir machen es ja für die gute Sache und wollen nichts daran verdienen«, erklärt Silke Volgmann, die nebenbei als Musik-Verlegerin arbeitet.

Die Tochter des früheren Schlagerkomponisten Rudi von der Dovenmühle – dem 2000 verstorbenen Komponisten von Gitte Haennings’ »Ich will ‘nen Cowboy als Mann« – und ihr Mann Christian kommen vom Fach. Beide sind gelernte Werbetechniker und 27 Jahre lang in der Branche tätig gewesen, ehe sie ihre Firma in Köln verkauft haben und nach Greifswald gezogen sind.

Nun nutzen sie ihr berufliches Wissen für die Friedensfahrzeuge. Die Idee, die Christian Volgmann beim Spülen kam, begeistert mittlerweile etliche mobile Mitstreiter.

Rechtlich auf der sicheren Seite

So fahren Friedensfahrzeuge in NRW (4), Hamburg (7) sowie je eins in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, Berlin, Österreich – und immer öfter auch in Ostwestfalen.

»An den Wochenenden sind wir oft zu Besuch bei meinem Schwiegervater in Bielefeld. Auf den Fahrten erleben wir oft kuriose Dinge. Leute schmeißen ihr Handy in den Fußraum, schnallen sich hektisch an oder halten extrem viel Abstand, wenn sie uns sehen«, berichtet Silke Volgmann.

Die Friedensfahrzeuge von Silke und Christian Volgmann sehen den Einsatzwagen von »Freund und Helfer« halt zum Verwechseln ähnlich. Echter als die Polizei erlaubt? »Nein, wir sind rechtlich mit unserer Aktion auf der sicheren Seite, solange wir nicht mit Reflexfolie arbeiten. Farben und Farbkombinationen sind in Deutschland nicht geschützt«, klärt Volgmann auf. Vor der ersten Umgestaltung habe man sich sicherheitshalber beim TÜV und der Polizei erkundigt.

Einmal von der Polizei gestoppt

Gleichwohl sei sie schon einmal auf der Autobahn hinter Nürnberg von der Polizei mit Blaulicht und der »Bitte folgen«-Leuchte gestoppt worden. »Die Beamten haben mich rausgeholt, aber nicht um mich zu kontrollieren, sondern weil sie neugierig waren. Wir haben uns super unterhalten«, berichtet Silke Volgmann.

Natürlich gebe es auch negative Kommentare oder verständnisloses Kopfschütteln, doch die positiven Erlebnisse überwiegen. In einem Mannheimer Wendehammer baten zwei echte Ordnungshüter darum, ein Foto mit dem Polizeiwagen-Double machen zu dürfen – ein Bild von Menschen, die sich für den Frieden einsetzen.