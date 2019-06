Ein »starker Schwitzer« zu Gast in Bielefeld: Kurt Krömer hat im Lokschuppen 950 Zuschauer unterhalten. Foto: Vivian Winzler

Von Vivian Winzler

Bielefeld (WB). »Boah, seid ihr hässlich!« Eine Begrüßung wie diese kann sich wohl nur ein Kabarettist wie Kurt Krömer erlauben. In gewohnt uncharmanter Manier tritt er am Freitagabend vor 950 Zuschauern im Lokschuppen auf.

Es ist warm an diesem Freitag. Ein Problem für Krömer – der gebürtige Berliner sei ein starker Schwitzer. In vertrauter Optik eines Versicherungsangestellten, mit blauem Jackett und Hornbrille, kommt der 44-Jährige auf die Bühne geschlendert. Unter dem Arm einen dicken Stapel Papiere, damit er ja nichts vergisst. Er sei ja auch nicht mehr der Jüngste. Und mit dem Alter kommt wohl auch die schlechte Laune.

Krömer ist der klassische Wutbürger. Alles ist »massiv sch...«, von der mütterlichen Glasvitrine bis hin zum Publikum selbst. »Stresssituation« ist der Name seines neuen Programms. Und in eine solche gerät auch Zuschauer Stefan aus Bad Salzuflen. Dass er den langen Weg von 30 Kilometern für Krömer auf sich genommen hat, rührt den Komiker fast zu Tränen. Dafür gibt es eine unangenehm lange, sehr schwitzige Umarmung auf der Bühne, gefolgt von vielen Küsschen und Liebesbekundungen.

»Aber man muss den Fans ja auch was zurückgeben«

So unangenehm das für Stefan sein mag, so amüsant ist es für das restliche Publikum. Für Krömer sei die Nummer auch eine Überwindung, sagt er im Nachhinein. »Aber man muss den Fans ja auch was zurückgeben, das ist wichtig.«

Krömer ist mittlerweile eine deutsche Kultfigur geworden. 1993 feiert er sein Bühnendebüt in der Berliner Scheinbar. 2003 folgt das erste eigene TV-Format, »Die Kurt Krömer Show« im RBB. 2007 wechselt Krömer zum ARD. »Krömer ­– die internationale Show« wird 2011 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. 2007 erhält er den Deutschen Kleinkunstpreis. »Stresssituation« ist mittlerweile sein sechstes Bühnenprogramm.

Einen erkennbaren Leitfaden gibt es nicht. Krömer scheint das zu sagen, was ihm gerade in den Kopf kommt. Mal kritisiert er die AfD und »MC Gauland«, mal teilt er Erinnerungen von seinen Aushilfsjobs bei einem Berliner Herrenausstatter oder im Meerschweinchen-Gehege des Berliner Zoos. Stresssituationen gibt es schließlich in jeder Lebenslage.

Krömer verkörpert das deutsche Spießbürgertum

Krömer bleibt sich treu. Äußerlich verkörpert er das deutsche Spießbürgertum und provoziert dabei mit sichtbarem Genuss auch das eigene Publikum. Doch wer über seinen Humor lachen kann, kann auch damit leben, einen Abend lang als hässlich bezeichnet zu werden. »Guck auf den Boden, wenn ich mit dir rede!«, ist eine beliebte Interaktion Krömers mit seinen Fans.

Auch an der Spezies »Westfale« lässt Krömer kein gutes Haar. »Der Westfale lacht nicht, ihr implodiert quasi«, erklärt er. Davon ist im Lokschuppen aber nichts zu spüren. Hier geht niemand zum Lachen in den Keller ­– das Publikum prustet lauthals drauf los. Nach über zwei Stunden gehen die Ostwestfalen dann aber doch nach Hause. Implodiert ist zum Glück keiner.