Auf die 14. Auflage von »Schildesche kulinarisch« freuen sich (von links) Klaus Knetter (Lions Club Bielefeld), Daniela Zimmer (Bäckerei Wulfhorst), Mario Fürstenau (Mexim’s), Eva Rakow (Hedwig-Dornbusch-Schule), Thomas Scheffler (Spökes), Lars König (Edeka Schenke), Holger Roggemann (In Schildsche), Klemens Pohl (Lions Club Bielefeld), Hans Dieter Riemen (Grillcenter OWL), Astrid Brausch (In Schildesche), Thorsten Sellmayer (Alt-Schildesche) und Musiker Ray Pasnen. Foto: Hendrik Uffmann

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld-Schildesche (WB). Bành Mi, vietnamesisches Baguette mit Hähnchenfleisch und Streetfood-Mayo, gleich nebenan Zanderfilet, in der Haut gebraten mit Rahmspargel und Croûtons, oder gesmokter Schweinenacken mit Barbecuesoße und Kartoffelsalat – auch in diesem Jahr bietet »Schildesche kulinarisch« wieder eine große gastronomische Vielfalt.

Zum 14. Mal präsentiert die Interessen- und Werbegemeinschaft »In Schildesche« die Schlemmermeile auf dem Platz vor der Stiftskirche in Schildesche – traditionell wieder am Abend vor Fronleichnam und am Feiertag selbst, in diesem Jahr also am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Juni.

Vieles ist so wie in den Vorjahren, erklärt »In Schildsche«-Vorsitzende Astrid Brausch. Wie etwa die Erdbeerbowle, die die Werbegemeinschaft selbst ausschenkt, und dass die Gastronomen aus dem Ortsteil sich an der Veranstaltung beteiligen. Sechs Stände wird es in diesem Jahr geben – einen weniger als im Vorjahr.

Gerichte kosten weniger als zehn Euro

Nach dem Versuch 2018, den Gästen vor allem kleinere Portionen anzubieten, damit diese verschiedene Gerichte probieren können, gibt es an dieser Stelle eine Änderung. »Verbunden war dies im vergangenen Jahr mit niedrigeren Preisen. Von den Gastronomen haben wir jedoch die Rückmeldung erhalten, dass sie dies in ihrer Kreativität bei den Rezepten einschränkt«, erläutert Brausch. So wird es an jedem Stand ein kleineres Gericht geben, aber auch aufwendigere Speisen. »Alles wird jedoch unter zehn Euro liegen«, betont Astrid Brausch.

Auftakt ist am Mittwoch um 18 Uhr. Gleichzeitig beginnt ein Benefizkonzert in der Stiftskirche, das der Lions-Club Bielefeld zum dritten Mal parallel zu »Schildesche kulinarisch« organisiert. Gestaltet wird das Konzert dieses Mal durch den A-Capella-Chor »Vierweiberei«, der bis 19.30 Uhr auftreten wird, kündigt Klaus Knetter vom Lions-Club an.

Der Erlös aus dem Verkauf der Tickets, die es im Vorverkauf für 15 Euro auch in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle am Jahnplatz gibt, geht dieses Mal an ein Projekt des Lions-Clubs an der Vogelruth-Grundschule in Brackwede, so Knetter. Seit Anfang März erhalten dort 40 Kinder mit Unterstützung der lokalen Lebensmittelhändler ein Frühstück, da viele Kinder ansonsten mit leerem Magen in den Unterricht starten, erklärt Klaus Knetter.

Ausklang auf dem Kirchplatz

Für die Konzertbesucher gibt es zu dem Ticket auch einen Getränkegutschein für »Schildesche kulinarisch«, so dass sie anschließend den Abend auf dem Kirchplatz ausklingen lassen können. 100 Bierzelt-Garnituren mit bis zu 600 Sitzplätzen stellt die Werbegemeinschaft dort wieder auf, und erneut wird es für die Getränke einen Am-Platz-Service geben.

Bei der Musik haben die Organisatoren in diesem Jahr etwas abgespeckt, eine Bühne wird deshalb nicht aufgebaut. Zum einen aus Kostengründen, sagt Astrid Brausch, aber auch »weil die Gäste eher eine leisere Hintergrundmusik wünschen«. Live-Musik spielen wird deshalb Ray Pasnen. Seinem Gesang wird der gebürtige US-Amerikaner mit Gitarre, Mundharmonika und Klavier begleiten.

Bis Mitternacht wird die Veranstaltung am Mittwoch dauern, weiter geht es dann am Donnerstag von 11 bis 19 Uhr. Für Musik werden dann die Bigbands der Martin-Niemöller-Gesamtschule sorgen. Und erneut lädt die Familienbildungsstätte Hewdig-Dornbusch-Schule, die ihren Sitz direkt am Stiftskirchenplatz hat, von 11 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür. »Dann stellen sich unsere Fachbereiche vor, außerdem gibt es einen Flohmarkt mit Kinderkleidung und Spielzeug und eine Beratung zum Thema Auto-Kindersitze«, sagt Geschäftsführerin Eva Rakow.

Das Besondere an »Schildesche kulinarisch« sei, so Astrid Brausch, die gemütliche Atmos­phäre, die Gelegenheit zum Klönen biete. »Bei uns ist es einfach kuschelig.«