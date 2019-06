Den Anstoß zur Neugestaltung hatte die CDU-Fraktion mit einem entsprechenden Antrag gegeben. Die Wege rund um den Obersee würden genutzt, wie an keiner anderen Stelle in der Stadt, hatte Steve Wasyliw diesen begründet. Zwar sei die Idee, die Wege zur Hälfte zu schottern, vor allem für Sportler gut gewesen. Doch gerade in den trockenen Sommermonaten werde dort Staub aufgewirbelt, der von den Besuchern des See eingeatmet werde. Läufer hingegen berichteten, dass ihnen der Belag der Wege egal sei, so Wasyliw.

Darüber hinaus sei die Stadt ohnehin schon seit Jahren dazu übergegangen, die Kurvenbereiche der Wege und auch andere Strecke durchgängig zu pflastern. Dort scheine auch die Reinigung der Steine, vor allem von Entenkot, problemloser zu sein.

Damit der städtische Haushalt nicht zu sehr belastet werde, sollen die Arbeiten jedoch immer nur dort und dann stattfinden, wo ohnehin Erneuerungs- und Austauschmaßnahmen anstehen.