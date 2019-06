Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Als der Diakon und Grafiker Werner Pöschel Ende 1969 seine erste Ausstellung in dem Betheler Haus Lydda organisierte, wollte er einen Begegnungsort für Menschen mit und ohne Behinderung schaffen. Er legte damals den Grundstock zu einer international beachteten Stätte, an der sich heute Künstler mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe begegnen.

Die Ausstellung »Mitteilungen – Bilder und Zeichen aus Bethel« in der Historischen Sammlung Bethel (Kantensiek 9) zeichnet den 50-jährigen Werdegang des Lydda-Hauses von einer werbegrafischen Werkstatt zur Galerie und schließlich zum Künstlerhaus nach. Auf der anderen Seite hat Bärbel Bitter als Kuratorin eine repräsentative Werkauswahl von Lydda-Künstlerinnen und Künstlern zusammengetragen, die den autonomen künstlerischen Wert eines jeden Kunstschaffenden in Lydda unterstreicht und eine über die Jahrzehnte entstandene Vielfalt an künstlerischen Positionen und Handschriften erkennen lässt.

Bis zum 23. Juni ist die Ausstellung von sonntags bis donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet, ab dem 25. Juni und bis zum 22. September von dienstags bis donnerstags zur gleichen Uhrzeit.

Werner Pöschel (5. Februar 1927 - 17. Juli 2002) kam 1949 aus der DDR nach Bethel. Zuvor hatte er eine werbegrafische Ausbildung absolviert und die Hochschule für Schrift und Buchkunst in Leipzig besucht. In Bethel wurde er von der Bruderschaft Nazareth als Diakonenschüler aufgenommen und 1955 zum Diakon eingesegnet. »Doch in der Pflege gab es damals schon genug Personal und so wurde Werner Pöschel, der ja auch eine werbegrafische Ausbildung genossen hatte, damit beauftragt, Logos und druckgrafische Erzeugnisse für Bethel zu entwerfen«, erzählt Bärbel Bitter.

Als Pöschel heiratete und eine Familie gründete, zog er in das Lydda-Haus im Maraweg 15 ein. »Eigentlich sollte es abgerissen werden. Er verhinderte den Abriss und richtete sich dort neben einer Wohnung seine grafische Werkstatt ein. Da noch Platz vorhanden war, zog auch die Parmamentenwerkstatt, die im Haus der Weberei untergebracht war, in Lydda mit ein. Als Ende der 60er Jahre der Boom zuende ging, zog die Paramentenwerkstatt wieder aus«, berichtet Bärbel Bitter.

Figuren aus dem Erzgebirge

Den frei gewordenen Platz nutzte Pöschel zu Ausstellungszwecken. Am 6. Dezember 1969 eröffnete er die erste Ausstellung mit Figuren aus dem Erzgebirge. »Sie kam super an«, weiß Bitter. Pöschel nutzte seine Kontakte zu den städtischen Einrichtungen wie dem Naturkundemuseum sowie überregionale Verbindungen, um weitere Ausstellungen zu organisieren.

So zeigte er sowohl naturkundliche Schmetterlingssammlungen wie auch Kunst. Zum Beispiel von Erich Bödeker, der naive Betonfiguren für den Lydda-Garten schuf, darunter auch ein Abbild von Werner Pöschel, das mit der Originalbrille und Pfeife des Porträtierten versehen wurde. Die Figur ist eines von zahlreichen Exponaten, die derzeit in der Historischen Sammlung zu sehen sind.

1973 kuratierte Pöschel erstmals eine Ausstellung mit Werken, die von Patienten in den Werktherapien gestaltet worden waren. 1978 erfolgte eine Einzelausstellung mit Keramikkunst von Edith Zagefka. Sie litt seit ihrem zweiten Lebensjahr an Epilepsie und fand in Bethel ein Zuhause. »In diesem Werken von Edith Zagefka erwuchs in Werner Pöschel erstmals eine Ahnung, wie viel Potenzial die Kunst von behinderten Menschen enthält«, sagt Bärbel Bitter.

Ein weiterer Künstler der ersten Stunde war der Bethelbewohner Konrad Giebeler, der bis heute aktiv ist und ein beachtliches grafisches Oeuvre schuf. Aktuell ist im Künstlerhaus eine Einzelausstellung mit seinen Werken zu sehen (das WESTFALEN-BLATT berichtete) und auch in der Historischen Sammlung gibt es Gelegenheit, praxisnah in den Gedankenkosmos des Künstlers einzutauchen.

Lydda-Sammlung: 5000 Werke

Allmählich begann der Aufbau des Künstlerhauses Lydda, indem Werner Pöschel einen Raum für behinderte Menschen schuf, in dem sie sich kreativ und künstlerisch ausdrücken konnten. Unter seiner fachlichen Anleitung und mit seiner liebevollen Unterstützung entstanden viele Kunstwerke, die in den zahlreichen Werkschauen in Lydda ausgestellt wurden. Mehr als 20 Jahre leitete Werner Pöschel das Künstlerhaus und trug die Werke Betheler Künstler zu einer »Lydda«-Sammlung zusammen, die im Jahr 2011 auch in der Kunsthalle Bielefeld ausgestellt wurde und die heute auf 5000 Werke angewachsen ist.

1992 übernahm Willi Kemper die Leitung des Künstlerhauses und legte den Fokus verstärkt auf die Kunst und die Künstler. Er führte die Sommerakademien ein, bei denen bildende Künstler aus der Stadt bis heute eng mit Lydda-Künstlern zusammenarbeiten, und er förderte speziell das künstlerische Schaffen von Menschen mit geistiger Behinderung.

Und er öffnete den Betrieb, indem er Ausstellungen mit Kunst von Lydda-Künstlern im In- und Ausland organisierte, eine Praxis, an der bis heute festgehalten wird. Einer der Höhepunkte dieser internationalen Ausstellungstätigkeit war 2006 eine Ausstellung in Tokio, die auch vom damaligen Kaiserpaar mit großem Interesse vor allem von Seiten der Kaiserin wahrgenommen wurde.

Traum vom Anbau

»Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Bethel und Japan bestehen seit 1993«, erzählt Jürgen Heinrich, der 2007 das Zepter über Lydda übernahm und der erstmals in den 1991 durch einen Artikel im Zeit-Magazin Kenntnis vom Künstlerhaus Lydda erlangte. Heinrich sorgte für eine weitere Professionalisierung. So trieb er den künstlerischen Reifungsprozess durch die Aufnahme von Meisterschülern voran und richtete ein Ölmalatelier ein.

Vor allem aber trieb er den Austausch voran. So kommt die Stadt heute nicht nur wie selbstverständlich nach Bethel, sondern Lydda-Künstler betätigen sich in Schulen und der Kunsthalle als Dozenten und berichten über ihr künstlerisches Schaffen. Auf der anderen Seite arbeiten Studierende der Fachhochschule mit Lydda-Künstlern zusammen, von denen einige wie Wolfgang Marx längst in musealen Ausstellungen vertreten sind. »Wir haben hier ein osmotisches, inklusives Prinzip etabliert«, freut sich Jürgen Heinrich.

So rosig die Realität auch ist, träumt er doch von einem Anbau, in dem sich die Eigensammlung in wechselnden Ausstellungen präsentieren ließe. Vielleicht klappt’s ja, denn Geburtstagskinder dürfen sich bekanntlich etwas wünschen.