Bielefeld (WB). An der Stadtbahn-Haltestelle Koblenzer Straße ist am frühen Montagabend eine Frau von einem Auto angefahren worden. Die Stadtbahn öffnete ihre Türen an der Haltestelle auf der falschen Seite, die Frau trat daraufhin auf die befahrene Jöllenbecker Straße.