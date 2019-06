Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Am Abend des 11. Dezember vergangenen Jahres wird in einem Mehrfamilienhaus an der Senner Straße in Brackwede eine Mieterin (56) niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Ärzte retten in einer Not-OP das Leben der Deutsch-Russin, die von ihrem Nachbarn (54) mit einem Käsemesser angegriffen worden sein soll. Am Montag sprachen zum ersten Mal öffentlich das Opfer und der mutmaßliche Messerstecher vor dem hiesigen Landgericht über die Tat.

Der 54-Jährige muss sich derzeit vor der 10. Großen Strafkammer verantworten. Jedoch nicht in einem Strafprozess, sondern in einem sogenannten Sicherungsverfahren. Der Mann türkischer Abstammung, der seit der Tat in der LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund behandelt wird, ist nach Meinung eines Gutachters psychisch krank. Der für den Fall zuständige Staatsanwalt Veit Walter strebt an, dass der Türke zum Schutz der Allgemeinheit auf Dauer in eine geschlossenen Psychiatrie eingewiesen wird.

»Die war eine Hexe für mich. Die hat mir gesagt, ich müsste ausziehen. Sie hat mir Angst eingejagt«, erklärte der 54-Jährige, warum er seine Nachbarin angegriffen haben will. Außerdem seien aus den Räumen der Deutsch-Russin immer wieder Kinderstimmen zu hören gewesen. Er habe geglaubt, dass die Frau Kinder misshandele und es spuke. »Ich habe vielleicht zweimal gestochen, aber nicht tief«, gestand der Türke dann den Messerangriff.

Opfer leidet unter Schlafstörungen

Das mit vier Stichen am Oberkörper verletzte Opfer kann wegen den Folgen der Messerattacke bis heute nicht wieder als Hauswirtschafterin arbeiten, ist gerade von einer Kur zurückgekehrt, wartet auf einen Behandlungsplatz in einer Tagesklinik und leidet unter schweren Schlafstörungen.

Unter Tränen berichtete die Deutsch-Russin von dem, was sie vom Abend des 11. Dezember 2018 noch in Erinnerung hat. Sie habe sich am frühen Abend bereits bettfertig gemacht und sich hingelegt, als es plötzlich an ihrer Tür klingelte, erzählte die Frau. »Du bist eine Hexe und sollst sterben« habe ihr Nachbar aus dem Treppenhaus gebrüllt, die Wohnungstür aufgedrückt und ihr zunächst zwei Stiche versetzt.

Weil sie sich nicht mehr gegen die Tür stemmen konnte, sei sie am Täter vorbei durchs Treppenhaus geflüchtet. »Ich war einfach am Weglaufen und habe geschrien«, sagte die 56-Jährige. Dass ihr der Türke zwei weitere Stiche versetzte, habe sie zuerst nicht mitbekommen. Vom Lärm aufgeschreckte Nachbarinnen hätten sie gerettet, ihre Wunden versorgt und Rettungsdienst sowie Polizei alarmiert.

Der Prozess wird fortgesetzt. Das Urteil soll am 9. Juli fallen.