An der Messstation am Bielefelder Jahnplatz wird der Anteil von Stickoxiden in der Luft gemessen. Foto: Bernhard Pierel

Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). In 25 NRW-Städten herrscht weiterhin zu dicke Luft. Die neuen Messdaten, die das Bundesumweltamt am Montag veröffentlicht hat, zeigen aber vielerorts eine leichte Verbesserung: Trotzdem lag der Gehalt von gesundheitsschädlichem Stickstoffoxid (NO2) je Kubikmeter Luft immer noch deutlich über dem von der EU erlaubten Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm.

Wert am Bielefelder Jahnplatz deutlich verbessert

In Köln wurde 2018 am Cleveschen Ring mit 59 Mikrogramm (2017: 62) erneut die landesweit höchste NO2-Konzentration gemessen. Mit 54 blieb sie auch in Düren (58) und Düsseldorf-Bilk (56) hoch. Immerhin vier Städte in NRW haben sich auf oder unter den Grenzwert von 40 Mikrogramm verbessert. In Westfalen fallen nur wenige Innenstädte auf: Am Bielefelder Jahnplatz hat sich der Wert binnen Jahresfrist von 47 auf 41 Mikrogramm deutlich verbessert, in Siegen von 46 auf 41. In Paderborn wurden an der Bahnhofstraße noch 45 Mikrogramm gemessen, nachdem es 2017 an der Friedrichstraße noch 46 waren. Dortmund hat sich dagegen von 50 auf 51 verschlechtert.

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) nannte den Trend erfreulich: »Dies zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und die Maßnahmen der Luftreinhaltung greifen.« Sie rechnet damit, dass die in den von Diesel-Fahrverboten bedrohten Städten neu ergriffenen Maßnahmen – etwa die Modernisierung von Busflotten – »zeitnah« weitere Verbesserungen bringen: »Ein Blick auf die Werte der ersten Monate des Jahres zeigt, dass die gemessene mittlere Belastung an vielen Standorten weiter zurück geht.« Die Luftqualität in Ballungszentren müsse besser werden.

OVG Münster prüft Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge

Heinen-Essers Reaktion zielt auch auf das Oberverwaltungsgericht in Münster. Das prüft derzeit, ob es in Aachen, Bonn, Essen, Gelsenkirchen und Köln zu Fahrverboten für ältere Diesel-Fahrzeuge kommen muss, um die NO2-Belastung der Luft zu mindern. Essen hat den Wert von 50 auf 48 Mikrogramm gedrückt. In Gelsenkirchen blieb er bei 46, in Aachen sank er um ein auf 45 Mikrogramm, in Bonn kletterte er von 48 auf 50.

Ratlosigkeit herrscht indes in Eschweiler. Die Stadt rutschte mit 42 Mikrogramm über den Grenzwert. »Wir stehen vor einem Rätsel«, sagte der technische Beigeordnete der Stadt, Hermann Gödde. Weil man nur Monatswerte erhalte, sei es praktisch unmöglich, die Ursache zu erkennen. »Ob es ein Tag Umleitungsverkehr von der gesperrten Autobahn ist – wir wissen es nicht.« Der Anstieg sei in der Stadt gegen den rückläufigen Trend der vergangenen zehn Jahre erfolgt. Beim Landesumweltamt habe die Stadt schon vor längerer Zeit beantragt, kontinuierliche Messwerte auch für Tageszeiten zu bekommen, um die Verursacher des Schadstoffaufkommens erkennen zu können. In Eschweiler gebe es bereits ein Lkw-Fahrverbot, eine Umweltzone und die Busflotte sei auf abgasärmere Modelle umgerüstet.