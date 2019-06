Rettungseinsatz am Gleis der Linie 3. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/hz). Falsche Informationen aus dem Gleisbett an eine Stadtbahn – das ist den Angaben der Verkehrsbetriebe Mobiel zufolge der Grund, warum sich an der Haltestelle Koblenzer Straße in Gellershagen die Türen der Linie 3 zur falschen Seite öffneten.