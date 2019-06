Von Burgit Hörttrich

Die Folgen: Kinder und Hunde hätten sich bereits an den scharfen Glaskanten verletzt, die Technik des rechteckigen, flachen Wasserbeckens sei so schwer beschädigt worden, dass eine teure Reparatur notwendig wurde.

Dabei sei die Kunsthalle in einer Zwickmühle, sagt Sprecherin Anne Kaestner: »Wir freuen uns, dass der Skulpturenpark genutzt wird, lebendig ist. Aber es ist nicht akzeptabel, dass der Müll liegen bleibt. Und die Glasscherben sind einfach nur schlimm.« Die Haustechniker hätten versucht, Glassplitter mit einem Kescher aus dem Wasser des Beckens heraus zu fischen – vergebens. Anne Kaest­ner: »Die Splitter sind oft sehr klein und aus Klarglas so gut wie unsichtbar.« Wegen der defekten Technik wurde das Wasser abgelassen, das Becken gründlich gereinigt. Eine Aufschrift am Beckenrand warne inzwischen vor dessen Betreten.

Erhöhter Aufwand kostet zusätzlich Geld

Der erhöhte Aufwand sei zudem eine erhebliche Kostenbelastung. So seien die Haustechniker eigentlich an den Wochenenden erst ab 13 Uhr im Dienst, jetzt müssten sie schon vormittags kommen, um den Park zu reinigen und den Abfall vom Pizzakarton über den Coffee-to-go-Becher bis hin zu Flaschen aller Art zu entsorgen. Die Firma, die die Kunsthalle mit der Gartenpflege des Parkes beauftragt habe, stelle den Mehraufwand ebenfalls in Rechnung. Dazu kämen, sagt Verwaltungsleiter Thomas Kosfeld, »die erheblichen Reparaturkosten«. So seien die Außensteckdosen mit Absicht zerstört worden. Sie wieder in Betrieb nehmen zu können, würde rund 3500 Euro kosten. Kosfeld: »Geld, das wir eigentlich nicht erübrigen können.«

Das Parkgelände ist Eigentum der Stadt. Die Kunsthalle habe aber vor einigen Jahren die Verantwortung für dessen Pflege übernommen, damit der Betriebskostenzuschuss (2,36 Millionen Euro) nicht gekürzt wird. Das bedeute auch, dass die sogenannte Verkehrssicherungspflicht bei der Kunsthalle liege. Kosfeld: »Bislang war das nie ein Problem. In diesem Sommer aber sind die Belastungen massiv.«

Es stehen überall Mülleimer

Es sei nicht möglich, den Park durch Sicherheitskräfte rund um die Uhr bewachen zu lassen. Deshalb setze man auf soziale Kon­trolle. Und auf ein Bewusstsein dafür, den Park, den man genießt, nicht gleichzeitig zur Müllhalde zu machen. Kosfeld: »Es stehen überall Abfallbehälter.«

Im vergangenen Sommer 2018 gab es ähnliche Probleme wie jetzt im Skulpturenpark im Direktorengarten der Villa Huelsmann (Ravensberger Park). Dort waren die Grünanlagen ebenfalls mit zerbrochenen Bier- und Wodkaflaschen vermüllt, Bänke waren zerstört oder gestohlen worden. Das Umweltdezernent hatte damals die »Verantwortung« beim heißen Sommer gesehen. Weil sich das Leben in den öffentlichen Raum verlagert habe, sei der Reinigungsaufwand in allen Parks gestiegen, hieß es damals.