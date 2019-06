Unter Einbeziehung der Firmenkäufe 2018 marschiert der Umsatz der Dr. Oetker-Gruppe unter dem Führungstrio (von links) Niels Lorenz, Albert Christmann und Heino Schmidt in diesem Jahr in Richtung acht Milliarden Euro. Foto: Bernhard Pierel

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Nach dem Verkauf der Reederei Hamburg-Süd, die früher etwa die Hälfte des Gruppenumsatzes erwirtschaftet hat, verfügt die Dr.-Oetker-Gruppe noch immer über viel Geld. Konzernchef Albert Christmann will es in Firmenkäufe, neue Produkte und vor allem in digitalisierte Vertriebswege investieren.