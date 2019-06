Von Burgit Hörttrich

Der Wunsch sei alt, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing, die den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Auf Anregung des Verkehrsvereins habe man vor eineinhalb Jahren die Verhandlungen mit den Klosterplatz-Anliegern St. Jodokus-Kirchengemeinde und Klosterschule wieder aufgenommen und sei zu einem Einvernehmen gekommen.

Inzwischen seien mit Hans André Schneider (25) und Laura Nülken (26), die beide aus Schaustellerfamilien stammen, Betreiber gefunden worden, die mit ihrem Konzept überzeugt hätten.

Weihnachten unter dem Fels

Das ist unter dem Motto »Weihnachten unterm Fels« geplant: Es soll eine 500 Quadratmeter große Eislauffläche geben, die nicht wie üblich rechteckig sei, sondern, so Schneider, »organisch« und Bäume des Klosterplatzes mit umschließe, »natürlich durch Bande gesichert«. Dazu gebe es eine Curlingbahn, Schlittschuh-Verleih und auf einer 14 mal 14 Meter großen Grundfläche einen auf drei Etagen begehbaren, zwölf Meter hohen Fels aus Polyester. Die beiden oberen Etagen können zum Beispiel für (Firmen-)Weihnachtsfeiern angemietet werden.

Das »Dorf« mit 26 einheitlichen Hütten gruppiere sich so um die Eisbahn, dass der Schulhof der Klosterschule frei bleibe. Die Hütten, sagt Laura Nülken, sollen vermietet werden: »Klar gibt es dort sicher auch Bratwurst und Glühwein, wir suchen aber außergewöhnliche Verzehr- und Verkaufsangebote, etwa Kunsthandwerk, dass es ansonsten auf dem Bielefelder Weihnachtsmarkt nicht gibt.« Man wolle auch die Klosterplatz-Gastronomen im Umfeld gern »mit ins Boot« holen. Die Einnahmen aus der Eisbahn – geplant ist ein Tagesticket – sollen gespendet werden.

Um die Klosterplatz-Weihnachtswelt finanziell anzuschieben, trete der Verkehrsverein als erster Sponsor (5000 Euro) auf, sagt Vorsitzende Cornelia Delius.: »Wir gehen mit gutem Beispiel voran, hoffen aber natürlich auf weitere Unterstützer, denn die Eisbahn soll keine Eintagsfliege bleiben.« Man wolle langfristig für die Weihnachtsmärkte der Zukunft planen können.

Investitionen im sechsstelligen Bereich

Die Betreiber leihen sich Kühlaggregate, -schläuche, Bande und Schlittschuhe, »Fels« und Hütten würden für Bielefeld neu hergestellt. Investiert werde ein »Betrag im sechsstelligen Bereich«.

Unter der Woche öffne die Eisbahn samt Dorf um 17 Uhr (nach Ende der OGS), an Wochenenden Feiertagen und in den Weihnachtsferien um 11 Uhr. Der Klosterplatz-Weihnachtsmarkt schließe erst, anders als der Rest-Weihnachtsmarkt, am 6. Januar und öffne in diesem Jahr bereits vor Totensonntag, nämlich am 22. November, aber »ohne Musik«. Auch auf Wunsch der Klosterschule werde die Eisbahn – etwa für einen besonderen Sportunterricht – auch außer der Reihe geöffnet.

Interessenten, die eine Hütte mieten wollen, oder Sponsoren können sich an das Bielefeld Marketing-Veranstaltungsmanagement wenden.

Martin Knabenreich betont, dass es auch auf dem Alten Markt neue Häuschen und ein neues Beleuchtungskonzept geben werde.