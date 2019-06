Nach der Veröffentlichung der Vermisstenmeldung konnte er am Mittwoch gegen 14:40 Uhr im Bereich Poetenweg in Bielefeld angetroffen werden.

Letztmalig wurde der Senior am Dienstagabend gegen 19 Uhr gesehen. Die Polizei vermutete ihn auf dem Weg Richtung Windflöte. Gefunden wurde er dann am Mittwochnachmittag in Dornberg.