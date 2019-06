Bielefeld (WB/bp). Seit dem 15. Juni haben Elektro-Tretroller freie Fahrt. An diesem Tag trat eine Verordnung des Bundes in Kraft, die den Betrieb der E-Scooter regelt. Wer so einen Tretroller bereits besitzt sowie Betriebserlaubnis und Versicherung hat, kann damit unterwegs sein.

Wer einen Elektro-Tretroller ausleihen will, muss sich aber erst einmal in Geduld üben. Angeblich ist das Interesse kommerzieller Verleiher groß, man warte aber noch auf entsprechende Genehmigungen des Kraftfahrt-Bundesamtes. So sollen sich in Städten wie Köln, Düsseldorf, Essen oder Dortmund bis zu zwölf Anbieter gemeldet haben. Auch Bielefeld wird in dieser Liste der NRW-Städte genannt. »Stimmt so nicht«, sagt Bernd Hellermann, Abteilungsleiter im städtischen Amt für Verkehr: »Das Interesse ist relativ zurückhaltend.«

Es müssten jedoch keine Genehmigungen erteilt werden, denn, so Hellermann: »Wer kommt, wird bedacht.« Ziel sei es jedoch, ein Angebot in Abstimmung mit der Kommune und auch mit den Verkehrsbetrieben Mobiel, die Interesse zeigen würden, ebenfalls Leih-E-Scooter anzubieten, zu erreichen. Es müssten, sagt Hellermann, Kooperationsvereinbarungen getroffen werden, wo Abstellplätze für die E-Tretroller sein könnten, wie die Scooter wieder eingesammelt und aufgeladen werden. Hellermann erinnert an Leihfahrrad-Anbieter, die sich in Bielefeld in fast allen Fällen vergebens versucht hätten.

E-Roller dürfen mit maximal 20 Stundenkilometern unterwegs sein. Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen. Gehwege sollen zum Schutz von Fußgängern tabu bleiben.