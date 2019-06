Von Burgit Hörttrich

Wie berichtet, konnte Prof. Dr. Hermann-Josef Bunte, Dauerleihgeber des Kunstforums, das Bild für seine Sammlung auf einer Auktion erwerben. Es sei immer ein Traum von ihm gewesen, so Bunte, dieses Bild – eines von dreien mit ähnlichem Motiv – zu finden, stehe doch im Werkverzeichnis Hölzels, das Werk sei verschollen, ein »Kriegsverlust«. Angeboten worden sei es von einem kleinen Auktionshaus in den USA in Stuttgart. Den bisherigen Eigentümer kennt Bunte nicht. Er sei bei weitem nicht der einzige Bieter gewesen: »Auch die Hölzel-Stiftung wollte das Bild haben.«

Das Ehepaar Renate und Hermann-Josef Bunte hat das Bild neu rahmen und es reinigen lassen. Renate Bunte sagt, die Farben seien trübe gewesen, die Leinwand stockfleckig und verschmutzt. »Segelboot vor Knokke« hing wohl zuletzt in der Pelikan-Sammlung in Hannover. Die hatte sämtliche Werke erworben, die Hölzel 1918 in einer Einzelausstellung in der Kestner-Gesellschaft Hannover gezeigt hatte. 1932 schuf er zudem monumentale Glasfenster für die Firma Pelikan.

An Stuttgarter Akademie gemobbt

Wie das Bild in die USA gelangt ist, das sei ungeklärt, so Bunte. Das Besondere: Im Kunstforum Hermann Stenner – Stenner war von 1911 bis 1914 Schüler Hölzels in dessen Komponierklasse an der Stuttgarter Akademie – korrespondiert das Gemälde mit zwei großformatigen Kohlezeichnungen auf Leinwand mit demselben Motiv, die der Künstler als Studienmaterial einsetzte. Christiane Heuwinkel, Leiterin des Kunstforums: »Eigentlich entsteht zuerst die kleinformatige Skizze, anschließend das großformatige Gemälde. Hier ist es genau umgekehrt.«

Adolf Hölzel verbrachte mit seiner Frau Emmy die Wochen von Ende Juli bis Anfang September 1913 in Knokke. An der Stuttgarter Akademie sei er, so Bunte, von konservativen Kräften »gemobbt« worden. Es habe es offenbar genossen, Abstand und Erholung an der belgischen Küste zu finden. Auf einer Karte an einen Freund vermerkte Hölzel: »Gemalt habe ich hier nichts.« Das Gemälde ist demnach wohl erst in seinem Atelier zu Hause entstanden.