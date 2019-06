In den letzten beiden Öffnungsstunden montags bis samstags von 18 bis 20 Uhr ist ein Wachdienst vor Ort – anders als in der Sennestädter Filiale, die nur technisch überwacht wird. Aber auch in der Zentrale werden zusätzliche Überwachungskameras installiert, die Diebstahl, Belästigungen und Sachbeschädigungen verhindern oder mindestens aufklärbar machen sollen, so sagten Dr. Jochen Rath, kommissarischer Leiter der Stadtbibliothek, und Klaus-Georg Loest, Leiter der Zentralbibliothek, am Mittwoch im Kulturausschuss.

Sie erläuterten, dass es eine »Open Library« in dieser Größe in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland noch nicht gebe, die Bielefeld nächstgelegenen Open Librarys seien in einer kleinen Stadtteilbibliothek in Hamburg und einer Einrichtung in Köln mit allerdings begrenztem Zugang zum Bestand.

Bibliothek für jedermann zugänglich

Während 39 der 60 Öffnungsstunden sei Fachpersonal vor Ort, zwischen 17 und 18 Uhr gebe es eine Übergangszeit mit einem kleineren Bibliotheksteam plus Wachdienst. An allen sechs Werktagen öffnet die Bibliothek in Zukunft einheitlich um 10 Uhr (zur Zeit noch montags um 14 Uhr, sonst um 11 Uhr). Möglich macht die Umstellung auf den Open Library-Betrieb eine Landesförderung in Höhe von 44.000 Euro.

Weiterer Unterschied zum »Pilotprojekt« Sennestadt: Während dort der Zutritt nur mit gültiger Bibliothekskarte möglich ist, werde die Zentrale grundsätzlich für jedermann offen sein, um Medien zu recherchieren, auszuleihen oder zurückzugeben. Die Zentrale wolle auch Treffpunkt sein. An Tagen mit öffentlichen Veranstaltungen in der Bibliothek (Lesungen, Vorträge) werde der Open-Library-Betrieb verkürzt.

Mit der Zentrale soll die Umstellung auf den Open-Libary-Betrieb nicht beendet sei. Geplant sei, so Loest, diese Erweiterung der Öffnungszeiten zu ermöglichen, wenn eine der Stadtteilbibliotheken um- oder neugebaut werde. Als nächstes stände damit die Stadtteilbibliothek Baumheide im Freizeitzentrum an. Das FZZ wird saniert. Auf der Langfrist-Liste folgen dann Brackwede und Schildesche nach dem Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule.