Von Markus Poch

Es geht hier um mehrjährige Blumen und Gräser, die auf Verkehrsinseln und Kreisverkehren für Benutzer und Anwohner optisch etwas hermachen sollen; die gleichzeitig keine großen Anforderungen an die Bodenqualität stellen und im Unterhalt günstig sind. Wolfsmilch, Schafgarben, Salbei, Sonnebraut, Katzenminze oder Mädchenauge sind solche dankbaren Gewächse.

Gartenähnliche Pflanz- und Gestaltungsbeispiele, gerne auch dekoriert mit Findlingen, sind bereits zu sehen auf der Queller Kreuzung Café Sport, auf einigen Flächen am Kesselbrink, auf einer Mittelinsel Ecke Westerfeld-/­Apfelstraße sowie auf den Kreisverkehren Cinemaxx, Engersche Straße/Pfarracker, Media-Markt Engersche Straße oder Handwerkskammer. Das Projekt mit insgesamt 20 geeigneten Pflanzenarten läuft in Bielefeld punktuell seit einigen Jahren, doch verstärkt seit dem Frühjahr 2018, so dass die Experten des Umweltbetriebes (UWB) ihre Erfahrungen mit den so genannten »extensiven Mischstaudenpflanzungen« heute als »sehr positiv« bewerten.

Das sagt Stefan Meyer, Abschnittsleiter Grünunterhaltung beim UWB. Man sei derart zufrieden mit den Ergebnissen, dass das Amt für Verkehr die neuartig begrünten Bereiche bei vielen Straßenneubauten und -sanierungen gleich mit einplane. So seien diese auch vorgesehen auf dem Kreisverkehr an der Brüggemannstraße bei Miele, entlang der Detmolder Straße in Ubbedissen sowie auf Kreiseln und Mittelinseln entlang der neu gestalteten Voltmannstraße zwischen Jöllenbecker und Schloßhofstraße.

Ganz ohne Extra-Aufwand für die Gärtner des UWB funktioniert das Prinzip allerdings nicht. Damit die schönen Blüten der pflanzlichen Überlebenskünstler in Gelb, Lila, Rosa und anderen Farben vom Straßenrand leuchten können, muss zunächst der Boden ausgekoffert werden. Seine Stelle nimmt ein nährstoffarmes Sub­strat aus 40 Zentimetern Kiessand ein – mit einer fünf Zentimeter dicken Deckschicht aus gröberem Perlkies. »Diese Schicht vermindert das Austrocknen des Sub­strats«, erklärt Meyer.

»Sonst melden sich bei uns immer nur die Leute, die unzufrieden sind.«

Eine Bewässerung der Beete sei praktisch nur in der Anpflanzphase notwendig, eine einmalige Mahd im Frühjahr. Rasenflächen dagegen müssten bis zu zweimal monatlich gemäht werden, was für UWB-Mitarbeiter wegen der exponierten Lage mancher Verkehrinseln nicht ungefährlich sei. Noch keine Erkenntnisse gibt es laut Meyer zur Streusalz-Verträglichkeit der Stauden. Die jüngsten Winter seien zu mild gewesen.

Bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern kommt das blütenreiche UWB-Projekt gut an. Es gibt dazu sogar positive Anrufe und E-Mails. Meyer freut sich: »Sonst melden sich bei uns immer nur die Leute, die unzufrieden sind.«