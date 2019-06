Viele Arbeitnehmer in OWL haben Rückenprobleme.

Bielefeld (WB). Muskel- und Skeletterkrankungen verursachen unverändert viele Fehltage in Ostwestfalen-Lippe. Das geht aus dem Gesundheitsbericht der AOK Nordwest für 2018 hervor.

Demnach liege deren Anteil an den gesamten Fehltagen mit 23,1 Prozent mit großem Abstand an erster Stelle. Alleine auf Rückenschmerzen entfielen der AOK zufolge mehr als 390.000 Ausfalltage. Deren Anzahl sei gegenüber dem Vorjahr um fast 30.000 Ausfalltage weiter gestiegen. Auf den weiteren Plätzen folgen laut AOK Atemwegserkrankungen (14,1 Prozent), Verletzungen (10,7 Prozent) und psychische Erkrankungen (10,2 Prozent). Der Bericht erfasst die bei der AOK Nordwest versicherten Arbeitnehmern.

Insgesamt sei der Krankenstand bei den etwa 310.000 Versicherten im vergangenen Jahr von 5,7 Prozent leicht auf 5,9 Prozent gestiegen. Ursache sei vor allem die Erkältungswelle Anfang des Jahres mit deutlich mehr Krankschreibungen als im Vorjahreszeitraum gewesen, heißt es. Von Mitte Januar bis Ende März verzeichnete die Krankenkasse eigenen Angaben zufolge allein etwa 37 Prozent mehr Krankheitsfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen als im selben Zeitraum 2017.

Die höchsten Fehlzeiten unter den AOK-Versicherten in OWL gibt es den Angaben zufolge in den Berufsgruppen Produktion von Holzwerkstoffen- und Bauteilen (32,4 Tage), Straßen- und Tunnelwärter (31,6 Tage), industrielle Gießerei (31,4 Tage) und Metallumformung (31,3 Tage). Die niedrigsten Fehlzeiten gebe es unter anderem in den Berufsgruppen der Hochschullehre und -forschung (3,8 Tage) oder Softwareentwicklung (7,7 Tage).