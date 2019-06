Von Stephan Rechlin

Bielefeld (WB). Wir Väter stehen bei Lenas Konzert in der Bielefelder Stadthalle weiter hinten. Weg vom Gedränge der 2000 Fans an der Bühne, näher an Theke und Toilette. Unsere Töchter, alle noch keine 15 Jahre alt, stehen mitten drin und reizen die Gigabyte-Speicher ihrer Smartphones aus.

Morgen früh ist wieder Schule. Es steht sogar ein Test an. Warum fahren wir dann mit ihnen trotzdem an einem Werktagabend zu so einem Konzert? Zum einen, weil die Karten schon zwei Jahre bei uns liegen. Zweimal hat Lena ihr Bielefeld-Konzert abgesagt. Jetzt ist es soweit. Heiß ersehnt.

Zum anderen kennen wir die Songs ihres neuen Albums »Only Love, L.« inzwischen auswendig. Es ist seit drei Monaten durch die verschlossene Badezimmertür zu hören. Stets alle 14 Stücke. Zähneknirschend haben wir dem Erwerb der streng limitierten, ultimativen Fan-Box mit CD und Sweatshirt zugestimmt, für 100 Euro. Den Upgrade-Wahnsinn ihres Konzerts aber lehnen wir ab: Keine Soundcheck-Teilnahme für zusätzliche 60 Euro, kein Meet & Greet für 120 Euro, kein »Ultimatives Upgrade« mit Backstage-Führung für 200 Euro. Die spinnt doch.

Uns ist ganz offensichtlich entgangen, dass aus der fröhlichen Abiturientin, die 2010 den Eurovision Song Contest (ESC) für uns gewann, eine dünne, drahtige Geschäftsfrau geworden ist. Das Gesicht von L’Oreal. Die Botschafterin der Lufthansa. Die Kollektions-Expertin von H&M. Lena preist solche Dinge unter anderem auf ihrem Instagram-Account (2,5 Millionen Follower) und ihrem wöchentlichen Youtube-Magazin »Weekly L« an.

Ihre Musik klingt auch anders. Zum Beispiel »Satellite«, ihr ESC-Sieger-Hit. In Bielefeld bringt sie ihn nur noch als erste Zugabe. Sie singt diesen Song auch nicht mehr so wie vor neun Jahren. Mit dem neuen Outfit – knapper, schwarzer Sport-BH unter durchsichtigem Oberteil – hätte sie die erotische Prüfstelle der ESC wohl kaum ohne Einspruch passiert. Ihr Englisch ist auch nicht mehr so quakig wie damals, sie singt jetzt deutlicher. Den Refrain der »ollen Kamelle« lässt sie vom Publikum mitsingen – wobei die Mädchen klarer, lauter und deutlicher zu hören sind als wir Väter.

So wie die neue »Satellite«-Inszenierung ist das ganze Konzert der neuen Lena. Frecher, hip-hoppiger, erotischer. Ob »Thank you«, »Sex in the morning« oder »Skinny bitch« – die elektronisch aufgepeppten Songs ihres neuen Albums werden mit immer wieder neuen, flotten Choreografien aufgeführt, für die Lena energiegeladene Mittänzerinnen und prägnante Hintergrundsängerinnen gewonnen hat. Bei »Boundaries«, ihrem Song zum neuen X-Men-Film »Dark Phoenix« verzichtet sie leider auf eine Trailereinspielung.

Zwischendurch plappert sie munter drauflos. Listet kleine Fehler auf, eigene und die der Bandmitglieder, die sie »voll verkackt« haben. Flirtet mit ihrem Bassisten: »Alter Johann!« Benutzt viele englische Wörter, nur beim stets positiv gemeinten »Scheiße« bleibt sie bei der deutschen Sprache. Unsere Mädchen hängen an ihren Lippen. Einige halten es nicht aus, müssen schluchzend und sicher auch etwas ausgetrocknet vor den Halleneingang geführt werden, um durchzuatmen. Im Song »Note to myself« rät ihnen Lena, bei sich selbst, in ihrer Mitte zu bleiben, auch wenn ihnen andere zusetzen. Einer der Väter gibt noch ein Bier aus. Prost, Lena. Wenn du uns so hilfst, unsere Mädchen groß zu bekommen, dann fahren wir notfalls eben auch zu deinem nächsten Konzert nach Bielefeld.