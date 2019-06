Von Kerstin Panhorst

Unter dem etwas sperrigen Titel »BiPhil & Web Web feat. Max Herre« bekamen die Zuhörer eine gelungene Mischung aus Hip Hop, Klassik und Jazz geboten.

Bereits im vergangenen September hatten sich die Bielefelder Philharmoniker einen Gast eingeladen. Till Brönner gab gemeinsam mit dem städtischen Orchester ein Konzert mit neuen Arrangements von Magnus Lindgren. Auch dieses Mal arrangierte der Schwede die Titel, dieses Mal von Max Herre, extra für diesen einen Abend neu und stand selbst am Dirigentenpult. Komplettiert wurde das Ganze von der Jazzband »Web Web«, deren Musiker nicht nur solistisch jede Menge kraftvoller Töne hervorbrachten sondern auch Eigenkompositionen aus den eigenen Reihen lieferten.

Kompositionen aus der Schublade

Als Überraschungsgast konnte Max Herre dann auch noch seine Ehefrau und Sängerin Joy Denalane begrüßen, die mit ihm »Berlin – Tel Aviv« ebenso wie den Freundeskreis-Klassiker »Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte« im Duett als Zugabe anstimmte.

Dass diese beiden musikalisch harmonieren haben sie schon in der Vergangenheit öfters gezeigt; dass Max Herre aber auch mit Jazzmusikern und Philharmonikern harmonieren kann, stellte er nun bei seinem Auftritt unter Beweis. Vor einigen Jahren hat der heute 46-Jährige rund 40 Stücke im Stile des Spirit Jazz geschrieben, konnte damals aber keine Texte dafür finden und auch kein Konzept. »Ich hab mich aber wieder verliebt in den Jazz als wir auf Tour mit Gregory Porter waren«, erklärt Herre und so seien die Kompositionen wieder aus der Schublade aufgetaucht. Einige wie »Lass gehen« haben es auf sein im Oktober erscheinendes neues Album »Athen« geschafft, weitere sollen im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Aber ein paar besondere von ihnen erklangen nun als Weltpremiere in Bielefeld, unter anderem das Trennungslied »Diebesgut«. Ausgerechnet das widmete Herre den Fans, die ein großes Banner mit der Aufschrift »Max, bitte sing auf meiner Hochzeit« hochhielten, und rief ein Hoch auf die Liebe aus.

Dynamisch, impulsiv

Während die Philharmoniker mehr im Hintergrund ihren satten Klang entfalteten zeigten sich die Mitglieder des Jazz-Quartetts als echte Bühnenprofis. Pianist Roberto di Gioia, Kontrabassist Christian von Kaphengst, Schlagzeuger Peter Gall und der heimliche Star des Abends, Saxofonist Tony Lakatos, entfachten ein musikalisches Feuerwerk, dynamisch, impulsiv und eine ganz eigene Energie ausstrahlend.

Mit Eigenkompositionen wie »Kings of forbidden lands« oder dem von Christian von Kaphengst für seine Frau geschriebenen »Dada« verstehen es die vier sogar Nicht-Jazzliebhaber für ihre Musikstil zu begeistern. Und Arrangeur Magnus Lindgren zeigte selbst auf der Querflöte mit seinem Stück »Stockholm Underground«, dass die Jazzflöte definitiv ein Comeback verdient hätte.