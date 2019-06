Von Hans-Heinrich Sellmann

Und doch ist die Sängerin beim zweiten Teil der Kulturamt-Reihe »Mittwochs auf der Burg« nur eine von vielen, eine von acht bemerkenswerten Musikern, die nicht zu viel versprechen: Was die nicht ganz 500 Besucher auf der Sparrenburg erwarten und am Ende auch bekommen, nennt die Band selber Tanzballadensouljazzpiratinnenliebesfunk.

Fürs Pop-Radio zu lyrisch

Dass der Begriff ein klitzekleines Bisschen zu sperrig sein dürfte, um als neuer Genrename etabliert zu werden, wissen die Damen und Herren vermutlich selbst. Dass ihre Hoffnung, eines Tages mit der Musik ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, nur ein zartes Pflänzchen ist, dämmert ihnen eventuell auch.

Denn das Angebot von »Frollein Smilla« ist am Ende wohl zu exquisit, um ein breites Publikum davon zu überzeugen. Wer springt im Mainstream schon gerne zwischen Deutsch, Englisch und Spanisch? Und gerade die deutschen Texte sind fürs Pop-Radio zu lyrisch, zu tief, ja auch zu politisch – insgesamt einfach zu gut, um in Dauerschleife gespielt zu werden.

»Nutzen Wartezeiten aus zum Knutschen«

In »Anfang von gestern« fragt das Frollein, »warum nimmst du mich nicht in den Arm einfach so als Gefühl?«, um nur ein paar Zeilen später gleich wieder auszuteilen: »Hör doch auf, mir zu erzählen, was du kannst, aber nicht machst, weil du nicht musst.« In Berlin ist der Begriff »Klappspaten« ein Schimpfwort, der kommt im selbigen Stück des zweiten Frollein-Albums »Freak Cabaret« zwar gar nicht vor, in jeder Zeile könnte sich der eine oder andere gleichwohl wiederfinden, wenn er denn zu so viel Selbstkritk in der Lage ist. Kostprobe? »Stell dir vor, wir gingen nicht bei grün, sondern weil kein Auto kommt/ blieben stehen, weil wir uns die Zeit nehmen, einfach nicht zu gehen/ nutzen Wartezeiten aus zum Knutschen und sich besser zu verstehen.«

Im Burghof, kurz vorm ordentlichen Abendgewitter, kommen Frollein Smilla, die übrigens so heißen wie ein Hund hieß, der so hieß wie der berühmte Roman, jedenfalls gut an. Weil eben ein paar Leute weniger da sind als sonst, wird auf dem Pflaster, dort wo normalerweise Picknick-Decken ausgebreitet werden, getanzt. Jawoll, auch das geht mit diesem Burg-Frollein.