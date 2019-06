Von Oliver Kreth

Mit Norbert Siegmann (Verursacher) und Otto Rehhagel (Siegmanns Trainer bei Werder Bremen) hat er sich längst ausgesprochen. Überhaupt ist der gebürtige Liemker ruhiger geworden – und dennoch rebellisch geblieben.

Die Biographie, die der Ostwestfale vorgelegt hat, umfasst 430 Seiten. »Eigentlich waren es 650«, sagte der Autor im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. »Aber sowohl die Lektoren wie der Verlag haben mir gesagt, eine Biographie in zwei Bänden habe es noch nie gegeben.« Lienen hat das Buch selber geschrieben, mit seiner Frau Rosa. Innerhalb von vier Monaten. Teilweise auch in Nachtsitzungen, denn der Veröffentlichungstermin stand fest. »Unter Druck kann ich gut arbeiten. Das kenne ich ja aus dem Fußball.«

Fußball war Lebensschule

Schon lange beschäftigte sich der Ex-Arminia-Spieler und -Trainer mit diesem Projekt. »Anfragen gab es viele, aber immer mit Ghostwriter. Das wollte ich nicht. Ich wollte meine Geschichte in meinen Worten erzählen, das habe ich mir immer gewünscht.« Für Lienen war das Schreiben »eine spannende Reise« mit berührenden Gefühlen, mit Gefühlen, »die ich noch einmal durchlebt habe«.

Es geht um seine Jugend in Schloß Holte, seine Schulzeit, seine Familie, aber vor allem natürlich um den Fußball. Der bestimmte sein Leben letztlich mehr als geplant. Nach der Profizeit auf dem Platz auch Profi neben dem Platz zu werden, das sah seine Lebensplanung eigentlich nicht vor. Er sei da ein bisschen reingerutscht. »Als 30-Jähriger mit 18-Jährigen in einem Seminar an der Uni zu sitzen, das kam mir dann aber doch komisch vor.« Für ihn sei der Fußball seine Lebensschule gewesen – und in seinem Beruf als Fußballtrainer habe er auch die Möglichkeit, junge Menschen zu beeinflussen und ihnen seine Werte zu vermitteln.

Fairness, Moral, Rücksichtnahme und Nachhaltigkei

Für Lienen sind Fairness, Moral, Rücksichtnahme und Nachhaltigkeit fundamentale Werte – auf und neben dem Platz. »Kurzfristig kannst du dir im Fußball mit unfairen Mitteln einen Vorteil verschaffen. Langfristig wirst du aber verlieren.« Ähnlich sei es im Wirtschaftsleben: »Natürlich kannst du jemanden über den Tisch ziehen und so mehr verdienen. Aber derjenige wird nie wieder mit dir ein Geschäft machen.«

Der Technische Direktor des Zweitligisten FC St. Pauli sieht seine Branche auch kritisch. Für ihn sind die aktuellen Ablösesummen »lächerlich hoch«, er plädiert für die Deckelung der Etats und rät, darauf zu achten, dass man nicht die Fanbasis verliert. Er schätzt die 50+1-Regel, ihn begeistert aber auch der FC Liverpool – wegen der Spielweise unter Jürgen Klopp und wegen der Tatsache, dass der US-Investor seinen Angestellten vertraut. Lienen verweist auf Paris Saint-Germain: Erfolg sei eben nicht immer käuflich.

Hardcorefans brauchen mal eine Pause

Der Sky-Experte sieht auch die Ausuferung der TV-Zeiten, bedingt durch die Zersplitterung der Spieltage, kritisch. »Jeden Tag Fußball, das kann Familien zerstören. Auch Hardcorefans brauchen mal eine Pause. Man geht ja auch nicht jeden Tag in die Oper. Und isst nicht jeden Tag Schwarzwälder Kirschtorte. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn man mal ein Spiel nicht gesehen hat.«

Mit Freude hingegen schaut er auf Arminia. »Der DSC ist langsam auf einem guten Weg – vielleicht zurück in die 1. Liga. Denn sie haben es verstanden, wichtige Leute einzubinden und nicht wie früher vor den Kopf zu stoßen. OWL ist eine superstarke Region. Und ohne Unterstützung geht es nicht. Auch Bayern wäre heute nicht da, wo sie sind – ohne etwa Audi oder Adidas.« Lienen beobachtet auch die Entwicklung des SC Paderborn interessiert. Er sieht gute Arbeit und eine gute Kaderstruktur. Er schätzt das offensive, schnelle Spiel mit dribbelstarken Fußballern, mit Unterschiedsspielern, wie er es ausdrückt. Das ist ganz nach seinem Geschmack: schöner offensiver Fußball – ohne Fouls und ohne Narben.

Am Freitag (20 Uhr) liest Ewald Lienen im Brackweder Gymnasium (Bielefeld) aus seinem Buch »Ich war schon immer ein Rebell«. Veranstalter ist die Buchhandlung Klack.