Bielefeld/Gütersloh (WB/sb). Ein ICE und eine Eurobahn sind in Bielefeld am Freitagmorgen von Unbekannten beworfen worden. Eine ICE-Scheibe wurde beschädigt, so dass der hintere Teil des Schnellzugs in Gütersloh aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Bundespolizei hat bereits Tatverdächtige ermittelt.